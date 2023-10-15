Лавров и глава МИД Бразилии обсудили деэскалацию палестино-израильского конфликта

Глава МИД России Сергей Лавров и его бразильский коллега Мауро Виейра в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и возможные шаги по деэскалации. Об этом 15 октября сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подчеркнута острая необходимость обеспечения защиты гражданского населения и предотвращения распространения кризиса на другие страны региона», — сказано в заявлении.

Российская сторона считает, что конечной целью процесса ближневосточного урегулирования должно стать создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Кроме того, министры обсудили актуальные вопросы взаимодействия в двустороннем формате, а также были рассмотрены мероприятия Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Бразилии.

Ранее, 12 октября, Лавров с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди обсудил урегулирование ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Министры заявили о необходимости принятия мер для прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров.

До этого, 10 октября, Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, в ходе которого они подчеркнули важность скорейшего прекращения вооруженного палестино-израильского противостояния.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, превысило 2,4 тыс. человек, ранения получили 9,2 тыс. человек.