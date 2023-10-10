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Лавров и глава МИД Ирана обсудили конфликт в Израиле

МИД РФ: Лавров и глава МИД Ирана подчеркнули важность прекращения огня в Израиле
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, дипломаты подчеркнули важность скорейшего прекращения вооруженного палестино-израильского противостояния. Об этом говорится во вторник, 10 октября, в сообщении на сайте МИДа.

«Подчеркнута важность скорейшего прекращения вооруженного противостояния и урегулирования ситуации на известной международно-правовой основе», — отметили в Москве.

Также министры обменялись мнениями по ближневосточной повестке, был сделан акцент на очередное обострение палестино-израильского конфликта.

Кроме того, Лавров и Амир Абдоллахиан высказались в пользу оперативного возобновления совместной работы в рамках консультативной региональной платформы «3+3» для Южного Кавказа.

Накануне Лавров и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвали немедленно прекратить боевые действия между ХАМАС и Израилем, отпустив заложников.

Лавров и ранее в этот день также выступил с призывом прекратить бои между Израилем и ХАМАС. На встрече с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом он подчеркнул, что «прекращение кровопролития, прекращение страдания гражданских лиц» необходимо.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики движения ХАМАС вторглись в приграничные районы на юге страны.

В свою очередь, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

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По последним данным, со стороны Израиля сообщалось о 1008 погибших в результате нападения боевиков ХАМАС. Как минимум 3418 израильтян получили ранения, а по стране за три дня было выпущено более 4969 ракет. Число погибших палестинцев в секторе Газа после начала эскалации с Израилем достигло 849 человек, более 4,2 тыс. ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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