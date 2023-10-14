Захарова заявила о бесконтрольном обороте поставляемого Украине западного оружия

Оружие, которое западные страны поставляют Украине, бесконтрольно расходится по миру. Об этом 14 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.

«На этом наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты <...>», — сказала она.

Захарова также добавила, что странами НАТО и ЕС грубо игнорируется целый ряд международных договоренностей, нацеленных на минимизацию рисков попадания оружия в теневой оборот. Например, для скупки вооружений для Украины Запад использует подставные фирмы, фиктивные контракты и иную постановочную документацию.

Она подчеркнула, что РФ удалось создать «одну из наиболее эффективных и отработанных» систем экспортного контроля при реализации военно-технического сотрудничества (ВТС) с зарубежными партнерами.

«В рамках ВТС со странами-партнерами на регулярной основе реализуются имеющиеся с ними договоренности о проведении проверок целевого использования ранее поставленной продукции военного назначения <...>», — сказала она.

Ранее, 9 октября, Захарова напомнила о предупреждении Москвы Вашингтону о том, что американское оружие, поставляемое Киеву, распространяется на черные рынки. Она отметила, что причиной этого стали коррупция на Украине и коррупционные смычки Вашингтона и Киева.

8 октября конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин допустила, что силы палестинского движения ХАМАС могли получить американское оружие для нападения на Израиль с Украины. По мнению политика, сделанное в США оружие с высокой долей вероятности могло попасть к ХАМАС одновременно с территории Афганистана и Украины.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана, с которой также были зафиксированы атаки. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 2,2 тыс. человек, 8,7 тыс. человек получили ранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.