Полтора года назад МИД РФ стал предупреждать мировое сообщество о том, что американское оружие, поставляемое Киеву, распространяется на черные рынки, написала 9 октября в своем Telegram-канале официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего американское, оружие, поставляемое Зеленскому, на черные рынки», — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что причиной этого стала коррупция на Украине и коррупционные смычки Вашингтона и Киева.

«Говорила, предупреждала, просила мировые СМИ обратить внимание», — продолжила она.

Захарова подчеркнула, что ведущие западные СМИ ни разу не рассказали общественности данные МИД РФ и также не провели расследования на их основе.

Она опубликовала данные очередного брифинга МИДа с обращением РФ к мировому сообществу. Так, в августе Захарова отметила в ходе брифинга, что западное оружие в любом случае окажется в руках террористов и боевиков. Где и когда конкретно — открытый вопрос, отмечала она.

В мае текущего года она также обращала внимание на опасность появления оружия, предоставленного Украине, в руках криминала или террористов.

Ранее, 8 октября, конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин допустила, что силы палестинского движения ХАМАС могли получить американское оружие для нападения на Израиль с Украины. По мнению политика, сделанное в США оружие с высокой долей вероятности могло попасть к ХАМАС одновременно с территории Афганистана и Украины.

В тот же день советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что поставленное на Украину западное вооружение могло быть перепродано украинскими военными чиновниками и в настоящее время может использоваться против израильских военных. Он напомнил, что Израиль также передавал Украине оружие по линии НАТО.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Ханона — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.