В Подмосковье прошла церемония перезахоронения останков 48 погибших в ВОВ солдат
Церемония перезахоронения останков 48 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), прошла 14 октября в деревне Мокрое Можайского района Московской области.
В ходе мероприятия была объявлена минута молчания. После этого состоялось возложение венков и цветов. Затем рота почетного караула прошла торжественным маршем, почтив память павших воинов.
Останки были обнаружены в ходе поисковых экспедиций «Вахта памяти — 2023».
Поисковики нашли захоронение с останками 42 красноармейцев на местах работы 49 и 725 полевых госпиталей.
Останки еще шестерых бойцов были найдены на позициях 50-й стрелковой дивизии в районе урочища Масаловка.
Деревня Мокрое носит почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». На территории мемориального кладбища перезахоронены останки более 2 тыс. бойцов Красной армии.
В сентябре под Мелитополем нашли останки семерых красноармейцев, выбивших в 1943 году захватчиков из оккупированного города. Отмечалось, что останки солдат предадут земле с воинскими почестями 23 октября — в день освобождения города от фашистских захватчиков.