МО РФ сообщило о двух сбитых над Черным морем беспилотниках
Над Черным морем около Краснодарского края средства ПВО уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 октября сообщили в Минобороны РФ.
«14 октября около 07:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА <...>», — сказано в сообщении в Telegram-канале.
Ранее, 4 октября, Минобороны РФ сообщило о том, что самолеты Воздушно-космических сил России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ. Она следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.