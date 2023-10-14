Постпред КНР при ООН Цзюнь поддержал прекращение огня на Ближнем Востоке

Китай открыт любым усилиям по прекращению огня на Ближнем Востоке. Об этом 14 октября заявил постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь, прокомментировав проект резолюции России.

«Мы приветствуем все усилия, которые могут остановить огонь, снизить напряженность и защитить гражданское население <...>. Как вы знаете, мы только что получили проект резолюции от Российской Федерации. Что я могу сказать, мы открыты любым усилиям по прекращению огня [на Ближнем Востоке]», — сказал он по итогам закрытого заседания Совета Безопасности (СБ) ООН, которое было созвано ввиду обострения палестино-израильского конфликта.

Постпред КНР отметил наличие консенсуса среди членов СБ по поводу «серьезности гуманитарной ситуации». Также он подчеркнул солидарность всех коллег с необходимостью «предотвратить дальнейшее ухудшение» и с недопущением гуманитарной катастрофы.

Ранее в этот день сообщалось, что Россия в проекте резолюции предложила СБ ООН призвать к немедленному перемирию на Ближнем Востоке, обеспечить доставку гуманитарной помощи и условия для эвакуации мирных жителей с территорий проведения военных действий. Кроме того, Россия осудила проявление насилия против гражданских лиц и акты терроризма, а также призвала конфликтующие стороны освободить заложников.

Позднее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подтвердил внесение в СБ ООН российской стороной резолюции с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке. При этом Небензя указал, что Россия запросила от членов Совета Безопасности отреагировать на проект резолюции до 12:00 (19:00 мск) 14 октября.

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1,9 тыс., пострадало более 7,6 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.