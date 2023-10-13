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В Кремле сообщили о продолжении диалога с Арменией

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Совета Федерации РФ
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Москва продолжает диалог с Ереваном, несмотря на то что премьер-министр Армении Никол Пашинян не посетил саммит СНГ в Бишкеке, заявил журналистам в пятницу, 13 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У него [Пашиняна] свои причины на это, и мы с уважением к этому относимся. Но это не значит, что мы прекращаем наши контакты. Мы продолжаем наш диалог», — сказал он.

Песков отметил, что Россия и Армения продолжают оставаться соседями и союзниками, которых объединяет общая история и общее будущее.

Также в ходе общения с журналистами официальный представитель Кремля подчеркнул, что позиция Баку в вопросе подписания мирного договора с Ереваном носит конструктивный характер.

«У Баку весьма конструктивная позиция на этот счет, Ереван пока не совсем определился, ждем реакции», — заявил Песков.

В Бишкеке проходит саммит глав государств — участников СНГ. Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии 12 октября. В тот же день российский лидер встретился с президентом республики Садыром Жапаровым и провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. 13 октября Путин провел встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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Ранее в этот день Путин в ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ в узком составе заявил, что Россия готова посодействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, соответствующие переговоры можно организовать в Москве. Президент России также отметил, что всё это время в трехстороннем формате между Россией, Азербайджаном и Арменией велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между Ереваном и Баку.

12 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ заявил, что за последние годы в Армении было создано немало неправительственных организаций, целью которых является ухудшение отношений между Ереваном и Москвой. Однако Москва глубоко убеждена, что армянский народ в своем большинстве заинтересован в развитии исторически братских связей с РФ, подчеркнул глава МИД РФ.

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