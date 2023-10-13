Путин выразил готовность РФ посодействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном

Россия готова посодействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном, соответствующие переговоры можно организовать в Москве. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил президент РФ Владимир Путин ходе заседания Совета глав государств — участников СНГ в узком составе.

По словам главы государства, на повестке дня стоит подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией, чтобы окончательно поставить точку в этом «застарелом конфликте».

«Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в этом всемерное содействие», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что всё это время в трехстороннем формате между Россией, Азербайджаном и Арменией велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между Ереваном и Баку.

«В частности, согласны и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате», — добавил российский лидер.

В Бишкеке проходит саммит глав государств — участников СНГ. Российский лидер прибыл в столицу Киргизии днем ранее, 12 октября. В преддверии мероприятия Путин встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Тем же днем, 12 октября, российский лидер провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Наконец, 13 октября Путин провел встречу с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. 28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.