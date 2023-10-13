Обратно к истокам: как изменится статус магистратуры в новой системе

Система высшего образования в России претерпевает изменения. С 2025 года бакалавриат и специалитет будут представлять собой базовое высшее. Однако наибольшие перемены произойдут именно со второй ступенью университетского образования. Магистратура займет особое место в уровневой системе и получит статус специализированного высшего. Что известно о новых стандартах и как изменится обучение в магистратуре — в материале «Известий».

Что такое Болонская система

Разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру произошло в результате присоединения России к Болонскому процессу в 2003 году. Обучающиеся познакомились с двухступенчатой системой, в которой второй этап оказался необязательным.

Болонский процесс, часто называемый Болонской системой, представляет собой единый стандарт обучения в странах. 19 июня 1999 года министры образования 29 европейских стран подписали Болонскую декларацию. На уровне бакалавриата (3–4 года) студенты получают общие знания о профессии. Магистратура (1–3 года) позволяет продолжить образование в уже известной или смежной области. В 2003 году в систему была включена докторантура (аспирантура), что в результате привело к созданию трехуровневой системы.

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С момента вступления положений Болонской декларации успеваемость оценивается с помощью так называемой шкалы ECTS (Европейской системы перевода кредитов). Это решение облегчает обучение за границей, например, в рамках программы международного обмена Erasmus Plus.

В настоящее время в реализации Болонского процесса участвуют 48 стран. В систему входят все европейские страны, кроме Монако и Сан-Марино. Россия в 2022 году вышла из Болонской системы, а два ведущих российских вуза, МГУ и СПбГУ, все эти годы к нему не присоединялись, хотя ввели разделение на бакалавриат и магистратуру.

Новые стандарты образования

В сентябре 2023 года глава государства подписал указ «О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования», который изменит систему высшего образования в России. Пилотный проект приняли шесть ведущих вузов страны: МАИ, МИСИС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Томский государственный университет. Прием студентов в рамках экспериментального проекта начался с 2023/24 учебного года и идет совместно с обучением по прежней системе. По истечении учебного года (не позднее 30 июня) вузы должны направить результаты и предложения по корректировке в правительство. После чего в течение двух месяцев кабмин определит эффективность проекта и дальнейшее развитие образовательного процесса.

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Новая система устанавливает три уровня высшего образования. Первой ступенью будет базовое высшее, которое включает программы бакалавриата и специалитета. Продолжительность обучения будет составлять от четырех до шести лет в зависимости от направления подготовки. Следующий этап — специализированное высшее, оно объединяет программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки. Обучение будет длиться от одного года до трех лет. Наконец, третьим этапом профессионального образования станет аспирантура.

Изменения призваны усовершенствовать систему высшего образования и подготовить квалифицированных специалистов в отраслях экономики и социальной сферы. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, на новые стандарты будут переведены 111 специальностей .

Обучение в научных организациях

Согласно постановлению правительства, подготовкой специалистов могут заниматься не только университеты, но и научные организации, если они соответствуют ряду важных требований . Во-первых, необходимо, чтобы организация имела опыт реализации программ магистратуры, аспирантуры и ординатуры. Кроме того, учитывается участие в одном из национальных проектов и финансовая (грантовая) поддержка научно-технической деятельности.

Порядок формирования перечня подобных организаций и основания для исключения из него будут устанавливаться правительством Российской Федерации . Разработка основывалась на примере успешного опыта исследовательского центра им. В.А. Алмазова. Интеграция науки и образования подтверждает необходимость внедрения подобного обучения.

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Принятие закона поможет подготовить больше квалифицированных специалистов, которые будут способствовать технологическому развитию государства .

Что произойдет с магистратурой

Переход обучения по новой системе высшего образования планируется с 1 сентября 2025 года . Согласно пояснению замминистра Дмитрия Афанасьева, магистратура не будет подменять другие уровни обучения, а займет новое место в системе высшего образования.

Количество специальностей, которые включают в себя магистерскую программу, сократится. Кроме того, поступление будет осуществляться в результате многоуровневого отбора, а сама программа будет реализована не во всех российских вузах. Она останется только там, где есть соответствующие кадровые, организационные и материально-технические условия. Акцент будет сделан на научные и технические специальности.

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Министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков предложил разделить обучение в магистратуре на два типа — академическое и профессиональное. Академическая программа будет готовить научные кадры и финансироваться за счет государственного бюджета. Профессиональная подготовка необходима для обучения узконаправленным специальностям. Данный тип будет иметь гибкие схемы финансирования, в том числе поддержку от крупных корпораций и частных лиц.

Считается ли магистратура вторым высшим

Магистерская степень считается первым высшим образованием, если она получается впервые после окончания бакалавриата или после окончания специалитета (для тех, кто окончил вуз до 2012 года). Данное уточнение уравнивает права учащихся, которые получили диплом по старой системе.