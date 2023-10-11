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Нутрициологи развеяли мифы о вреде некоторых продуктов для фигуры

ETNT: нутрициолог Лакатос назвала полезные для похудения углеводы
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Сертифицированные нутрициологи Тэмми Лакатос-Шеймс и Лисси Лакатос 8 октября развеяли мифы о вреде некоторых продуктов для фигуры.

Они призвали перестать демонизировать углеводы, поскольку не все из них плохие. Более того, по их словам, некоторые из них могут способствовать снижению веса. Специалисты посоветовали при похудении исключить из рациона рафинированные углеводы, включая белый хлеб, выпечку, кексы, печенье и некоторые виды сухих завтраков.

При этом Лисси Лакатос посоветовала худеющим людям не отказываться от картофеля.

«В картофелине среднего размера всего 110 килокалорий, она не содержит жира и является сытным продуктом благодаря воде и 5 г клетчатки в составе, если есть ее вместе с кожурой», — сказала она в беседе с изданием Eat This, Not That!

Как подчеркнула нутрициолог, картофель пользуется дурной репутацией только потому, что, как правило, его употребляют в пищу не в вареном или запеченном, а в жареном виде, подавая со сметаной или сливочным маслом.

Также она рекомендовала включить в рацион кукурузу, которая тоже является источником углеводов. В одном початке содержится около 100 килокалорий и 3 г клетчатки, благодаря которой человек будет дольше чувствовать сытость. Кроме того, кукуруза снижает риск развития ожирения, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

В свою очередь, Тэмми Лакатос-Шеймс заверила, что при похудении надо включить в рацион недозрелые бананы, в которых мало сахара и калорий, зато много клетчатки и крахмала, помогающего блокировать усвоение углеводов. По ее словам, при похудении нужно есть свеклу и морковь, они улучшают работу желудочно-кишечного тракта и полезны для иммунитета, подчеркнула специалист.

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Ранее, 16 сентября, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева в беседе с «Известиями» отметила, что многие люди, стремящиеся похудеть, совершают ошибку, ставя слишком жесткие ограничения в питании.

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