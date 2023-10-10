Госдума денонсировала конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

Государственная дума на заседании во вторник, 10 октября, денонсировала Рамочную конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Уточняется, что денонсировать конвенцию предлагается с учетом того, что «прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к РФ в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств».

«Резолюцией Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 г. были существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для осуществления мониторинга выполнения государствами — участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств», — говорится в пояснительной записке к документу.

В рамках указанного мониторингового механизма Россия лишилась возможности участвовать в выработке решений интересующих вопросов и отслеживать в странах мира случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом, добавили в Госдуме.

«С учетом того, что прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств, предлагается денонсировать Рамочную конвенцию», — говорится в документе.

Выход России из документа не нанесет ущерба соблюдению прав граждан на российской территории, отметил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пленарном заседании в Госдуме.

«Выход из конвенции не помешает нашей системной работе на профильных международных правозащитных площадках по привлечению внимания к нарушениям прав национальных меньшинств и русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине», — сказал дипломат.

Вершинин добавил, что решение Госдумы не нанесет ущерба соблюдению прав граждан в России.

Также замминистра отметил, что МИД России прорабатывает денонсацию ряда конвенций Совета Европы, которые имеют нулевую или отрицательную стоимость для РФ, их скоро назовут.

«Но тут важна не скорость, тут важна проработка всех элементов», — пояснил дипломат.

Инициативу в нижнюю палату парламента внес в сентябре президент РФ Владимир Путин. Как рассказал управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев, решение о денонсации конвенции связано скорее с политикой, чем с правом.

В беседе с «Известиями» он напомнил, что Конституция РФ является наивысшим законом в Российской Федерации и имеет действие выше, чем любые международные законы.

Он добавил, что из-за исключения России из Совета Европы Москва лишилась возможности участвовать в международном мониторинге соблюдения прав нацменьшинств, что лишает Россию определенных возможностей по защите русскоязычного населения в зарубежье.

Права и свободы нацменьшинств в России по-прежнему защищены Конституцией и внутренними законами, добавил он.

В марте 2022 года стало известно, что Россия по своему желанию выходит из Совета Европы (СЕ). В связи с чем Путин подписал закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров СЕ.

Данная конвенция была первым юридически обязывающим инструментом, который был посвящен защите прав меньшинств. Из стран – членов Совета Европы документ не подписали Франция, Монако, Андорра и Турция.