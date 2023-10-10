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ЦАХАЛ посоветовала жителям Газы бежать в Египет

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Израильские военные посоветовали палестинцам покинуть сектор Газа и бежать в Египет. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает The Times of Israel.

«Пограничный переход Рафах [контрольно-пропускной пункт на границе сектора Газа и Египта. — Ред.] всё еще открыт. Всем, кто может выбраться, я бы посоветовал уйти», — заявил на брифинге представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт.

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9 октября министр обороны Израиля Иоав Галант объявил о начале полной блокады сектора Газа. Израильский министр подчеркнул, что страна «сражается с варварами» и будет давать соответствующий ответ на их действия.

В этот же день израильская государственная телерадиокомпания Kan написала, что число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек. На Западном берегу погибли 17 человек.

Позднее минздрав Израиля уточнил, что в настоящий момент число доставленных в больницы пострадавших достигло 2741 человека, 363 из них находятся в тяжелом состоянии.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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