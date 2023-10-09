Опубликованы кадры работы израильской системы «Железный купол»

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» перехватывает ракеты исламистской организации ХАМАС, выпущенные с территории сектора Газа. «Известия» в понедельник, 9 октября, публикуют кадры работы ПРО, появившиеся в распоряжении редакции.

Радар комплекса «Железный купол» обнаруживает старты ракет, снарядов и минометных мин, определяет траекторию их полета, а также рассчитывает вероятное место падения. Командный пункт системы может одновременно наблюдать до 200 воздушных объектов.

Ранее в этот день военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов в разговоре с «Известиями» объяснил, почему «Железный купол» не справился с ракетными обстрелами со стороны ХАМАС. Так, одной из причин стал одновременный запуск множества ракет, перегрузивших систему и заставивших ее «захлебнуться», подчеркнул военный эксперт.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 800 человек, около 2,4 тыс. пострадало. Число погибших палестинцев приближается к 500, пострадало более 2,7 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.