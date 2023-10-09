Эксперт объяснил неэффективность «Железного купола» Израиля против ракет ХАМАС

Военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» не справилась с ракетными обстрелами со стороны палестинской группировки ХАМАС. Как отметил эксперт в разговоре с «Известиями» 9 октября, данная система создавалась для решения узких задач.

«Во-первых, площадь, которую он перекрывает, — 150 кв. км, то есть 12 км на 12 км квадрат — это очень мало. Во-вторых, он неподвижный, то есть его привезли, развернули, а потом сворачивать достаточно долго. За это время он может легко обнаружить и уничтожить», — объяснил Кнутов.

Кроме того, по его словам, противоракеты, используемые в данной системе, являются весьма дорогостоящими. При этом, если произвести массированный обстрел, система может «захлебнуться», подчеркнул военный эксперт.

«Главная особенность — когда идет интенсивный налет, система захлебывается, <...> не успевает переваривать количество ракет, находящихся в воздухе. Ее эффективность — примерно 10–15%», — резюмировал Кнутов.

Радар комплекса Iron Dome («Железный купол») обнаруживает старты ракет, снарядов и минометных мин, определяет их траекторию полета, а также рассчитывает вероятное место падения. Командный пункт может одновременно наблюдать до 200 воздушных объектов.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадало.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.