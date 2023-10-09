«Даже во время подготовки к конкурсу красоты, я покупала себе мороженое»

Главная красавица страны Маргарита Голубева не может устоять перед мороженым и «грешила» им даже во время конкурса «Мисс Россия — 2023». В детстве она мечтала стать следователем-криминалистом. В подростковом возрасте случайно попала в модельный бизнес через неудавшуюся рекламу пельменей. А после нескольких слов поддержки Александра Градского решила связать жизнь с музыкой. Об этом, а также о предчувствии победы в главном национальном конкурсе красоты, о планах на денежный приз, буллинге в школе и мужчине мечты она рассказала «Известиям» в своем первом интервью в статусе «Мисс Россия» .

«Когда назвали мое имя, я просто не смогла сдержать эмоций»

— Начнем с главного: каково это — официально носить статус «Мисс Россия»?

— Я понимаю, какая впереди большая ответственность — представлять Россию на международных конкурсах, таких как «Мисс Мира», «Мисс Вселенная» . Я уверена, что достойно смогу представить страну и достойно буду носить титул на протяжении года.

— Победа стала для вас неожиданностью или у вас все же было предчувствие?

— Я очень серьезно готовилась. Я давно понимала, что хочу принять участие в конкурсе «Мисс Россия», поэтому на протяжении всех трех недель я выкладывалась на максимум и на репетициях, и на тренировках. На конкурсе красоты важно не только хорошо выступить непосредственно на сцене во время финала, но и показать себя во время подготовки .

Обладательница титула «Мисс Россия – 2023» Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и обладательница титула «Мисс Россия – 2022» Анна Линникова (слева направо) во время финала конкурса «Мисс Россия – 2023» Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Я чувствовала, что я достойна войти в топ-10, но что будет дальше, я абсолютно не ожидала . Во время объявления первой вице-мисс, второй вице-мисс у меня прошел мандраж по телу. Хорошо, что я была в длинном платье, и этого было не видно. В какой-то момент мелькнула мысль: «Вдруг корона достанется мне?» И когда назвали мое имя, я просто не смогла сдержать эмоций!

Если честно, я до сих пор пока не осознаю, что со мной произошло . Мои близкие, родственники — все плачут от счастья. Пока что на меня эта волна эмоций не нахлынула. Я думаю, что это придет через пару дней. Может быть, я уже на 100% осознаю, что со мной произошло и насколько ценна эта корона, как инструмент, с помощью которого можно будет транслировать свои мысли в обществе, делать свои проекты на благо людям .

— Как ваша семья отнеслась к желанию принять участие в конкурсе?

— Они меня очень сильно поддерживали на каждом из этапов. Говорили: «Что бы ни случилось, ты для нас самая красивая, самая лучшая!». Благодаря этой поддержке мне удалось достичь такого результата .

— Расскажите немного о своей семье?

— Я из многодетной семьи. Моя мама — героиня. У нее четверо детей: я самая старшая, еще у меня есть брат 14 лет и двойняшки, им девять лет (мальчик и девочка). Папа у меня инженер, работает с техникой, вендинговыми автоматами, а мама — врач анестезиолог-реаниматолог и работает в онкологическом центре. Бабушка — учительница биологии в школе.

Мисс Россия 2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) на церемонии награждения финалисток конкурса "Мисс Россия 2023" Фото: Агентство городских новостей Москва/Артур Новосильцев

— До участия в конкурсах красоты у вас был опыт работы моделью. Расскажите об этом?

— Я работала моделью с 15 лет в Санкт-Петербурге . История достаточно забавная. Дело в том, что я занималась с пяти лет вокалом и моделью себя никогда не видела. Однажды я подумала, что у меня могло бы сложиться с актерским. Я увидела в интернете кастинг на рекламу пельменей и решила подать заявку на пробы. Выучила текст, пришла, но перепутала дверь, и, сама того не зная, попала на другой кастинг — в модельное агентство . Я до последнего не подозревала, что что-то идет не так. Начинаю рассказывать подготовленный текст про нежнейшие пельмени. И это вызвало бурную реакцию кастинг-директора модельного агентства. Меня тут же попросили пройтись, спросили, есть ли у меня опыт и предложили стать моделью .

Сейчас у меня нет контракта с модельными агентствами. В 18 лет я переехала в Москву, чтобы учиться, и расторгла контракт со своим модельным агентством в Санкт-Петербурге. В столице мой фокус внимания сместился больше на учебу.

— Любимая вредная еда есть? Скажем, перед чем не можете устоять?

— Конечно! Я просто обожаю мороженое, вообще не могу без него прожить. Даже во время подготовки к конкурсу Мисс России я покупала себе несколько рожков .

— Грешили немножко?

— Я посчитала, что если организм просит, то нельзя загонять себя в жесткие рамки. Мне важно было сохранить себя как личность и огонь в глазах, а для этого я должна была чувствовать себя комфортно . Поэтому я позволяла себе вредности.

Фото: Агентство городских новостей Москва/Артур Новосильцев

«Я никогда не ощущала себя красивой»

— Конкурс красоты вообще очень конкурентная среда. Тяжело ли выдерживать морально эту конкуренцию, когда вокруг столько красивых девушек? Случались ли конфликтные ситуации с другими участницами?

— Конфликтных ситуаций у нас не возникало, по крайней мере вокруг меня были только доброжелательные люди. Все девушки, которые попадают в финал конкурса «Мисс Россия» — наполнены внутренне, имеют определенный интеллектуальный уровень и воспитание. Они, действительно, очень достойные, красивые, умные. Я нашла огромное количество подруг . Я думаю, что нас сплотили многочисленные тренинги, тимбилдинг, которые проводили наши педагоги. Все это немного напоминало детский лагерь.

А тяжелым, лично для меня, оказалось то, что на протяжении трех недель нужно было выглядеть на все 100% — во время репетиций, тренингов. Наносишь много макияжа, делаешь прическу, красиво одеваешься — уже само восприятие себя немного теряется . В течение трех недель выглядишь восхитительно и не видишь себя без косметики, в каком-то домашнем образе.

— Вы всегда осознавали свою привлекательность или бывало чувствовали себя гадким утенком? Сталкивались ли с критикой, хейтом?

— Конечно же сталкивалась. Где-то до 15 лет, как раз до того, как я стала работать моделью, мое лицо только формировалось, я была худощавая, очень высокого роста, с густыми бровями. Черты лица в подростковом возрасте формировались неравномерно, поэтому я никогда не ощущала себя красивой. Я не ожидала, что в конечном итоге может произойти история, как в «Гадком утенке» , который превратится потом в прекрасного лебедя, ничего при этом особо не делая, просто дав природе время взять свое.

— Вам сверстники говорили что-то неприятное, обзывали в тот период?

— Сталкивалась с моментами буллинга, конечно, но не могу сказать, что это было жестко . К сожалению, и сейчас дети бывают жестокие. Иногда хейт не обоснован. Это нормально, когда ты кому-то не нравишься, люди имеют право на свое мнение, но в детском возрасте это тяжело понять и принять.

Я виделась со своими одноклассниками на встрече выпускников спустя несколько лет, они изменились — у всех работа, у кого-то семья. Они стали абсолютно другими людьми, и у меня сердце растаял о. Я поняла: то, что было в школе, абсолютно неважно. Все стали личностями и хорошими людьми.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Вы и до «Мисс России» участвовали в конкурсах и имели представление о том, что вас ждет. Но было ли что-то, что стало абсолютной неожиданностью?

— Да, был такой момент. Во время финала, после интеллектуального конкурса во время выступления Нюши нас позвали на дополнительное собеседование к членам жюри. Мы к этому были не готовы. Во время финала и так нервы на пределе, и девушек вызывали, задавали вопросы. Но я неожиданно для себя была максимально спокойна. Видимо, для меня самым сложным этапом был интеллектуальный конкурс, и я знала, что хорошо себя показала и успокоилась. Меня спрашивали про мою учебу в двух вузах, кем я себя вижу через десять лет, про участие в шоу «Голос» .

— Как раз во время интеллектуального конкурса вы продемонстрировали свой талант, исполнили песню. Я обратила внимание, что один из членов жюри — Дмитрий Маликов — показал класс. Он потом сказал вам что-то?

— Да, как раз на дополнительном собеседовании все члены жюри отметили то, как я справилась с интеллектуальным этапом. Меня абсолютно неожиданно попросили спеть, и я не растерялась. Для меня это привычно, я не стесняюсь петь на сцене . Для меня это даже проще, чем давать интервью.

«Я с детства мечтала стать следователем-криминалистом»

— В планах у вас есть сольная музыкальная карьера?

— Конечно, я поступила в Московский государственный институт культуры (МГИК) на «эстрадно-джазовое пение» на кафедру к Ларисе Долиной , чтобы стать профессионалом в этом деле. Я получу диплом сольного исполнителя, артиста ансамбля, а также педагога. Я хочу связать свою жизнь с музыкой. Это решение ко мне пришло после участия в шоу «Голос», когда меня очень сильно поддержал Александр Борисович Градский . Он сказал: «Иди учись профессионально, у тебя все получится». Я до сих пор помню его слова и вижу себя состоявшейся певицей через какое-то время.

— А с кем бы вы записали совместную песню, и кто в вашем плейлисте?

— Меня привлекает не все современное творчество. Мне нравятся песни с глубоким смыслом, с хорошей мелодичностью, где можно показать свой голос. Наверное, я не стала бы участвовать в фитах с артистами с нецензурной лексикой или на темы, которые мне не близки .

Обладательница титула «Мисс Россия – 2023» Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и участница Полина Поленович (Москва) (на первом плане, справа налево) во время финала конкурса «Мисс Россия – 2023» Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Конечно же, я мечтаю о том, чтобы выступать на одной сцене с большими артистами. В последнее время я очень много слушаю Валерию, Полину Гагарину, мне нравится группа The Hatters. Они из Санкт-Петербурга, и я побывала на их концерте. Они меня максимально впечатлили . Такой энергетики, которую отдает артист в зал я раньше не видела, поэтому Юрию Музыченко мое отдельное почтение. Они делают настоящее шоу в своих номерах.

— С музыкальным образованием все понятно, вы увлекаетесь этим с детства. А вот ко второму вашему образованию возникают вопросы. Таможенное дело — почему такой неожиданный выбор?

— Я с детства мечтала стать следователем-криминалистом. Видимо, насмотрелась сериалов про бандитский Петербург, «След», «Мухтар». Мама сказала, что это серьезный выбор, что мне будет очень тяжело и у меня не будет никакой личной жизни . Тогда я решила стать стюардессой, но тут уже папа был против. Сказал, что тогда будет слишком много личной жизни и это тоже нам не подходит. Поэтому решила выбрать что-то среднее между двумя этими профессиями.

Раньше я даже не задумывалась, что есть такая профессия. Увидела, что она охватывает огромный спектр дисциплин. Мы изучаем, право, экономику, иностранные языки, математику, товароведение, и эти знания в жизни мне очень сильно помогают. Поэтому это образование очень обширное, престижное . Несмотря на то, что я приняла решение пойти во второй вуз, я не бросила Российскую таможенную академию, я лишь перешла на заочную форму обучения.

— Как удается совмещать?

— Я каждое утро открываю расписание в двух вузах, и мне приходится выбирать, в какой из них я сегодня поеду, какие пары для меня важнее, смотрю, где есть контрольные, которые нужно сдать, чтобы выйти по итогам сессии хорошо . У меня в Российской таможенной академии практически все пятерки и четверки, во МГИКе тоже.

Первая вице-мисс России – 2023 Елизавета Дудина (Тольятти), обладательница титула «Мисс Россия – 2023» Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и вторая вице-мисс России – 2023 Любовь Хохолова (Республика Саха (Якутия)) (слева направо) во время финала конкурса «Мисс Россия – 2023» Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— На личную жизнь время остается?

— Это очень тяжелый вопрос. У меня, действительно, крайне много задач на каждый день, помимо вузов и социальных проектов, которые я веду. На данный момент я решила, что буду заниматься собой, самосовершенствованием, саморазвитием, работать над своей осознанностью, поэтому в данный момент я не в отношениях. Я уверена, что хороший человек обязательно притянется к тому, кто будет уже состоявшейся личностью .

— Кого вы видите в перспективе рядом?

— Я думаю, что мне подойдет творческий человек, так как я сама очень импульсивная, во мне очень много энергии, постоянно дома пою, и нужен человек, который примет все это и будет меня поддерживать и, может, это выльется в совместное творчество.

— Чем вы еще увлекаетесь?

— Я увлекаюсь на любительском уровне некоторыми экстремальными видами спорта — мотокросс, стрельба. У меня в вузе есть тир, в который я иногда хожу после тяжелых пар. Это помогает мне работать над самообладанием, над концентрацией. Иногда я катаюсь на сапсерфе . В будущем, наверное, хочу попробовать заняться конным спортом. Я немного боюсь лошадей. У меня была один раз фотосессия, где мне пришлось оседлать коня, и я испытала такой страх! Я думаю, его можно перебороть, потому что это очень красивая эстетика, она меня вдохновляет.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Артур Новосильцев

— А с литературой как — у вас есть любимые книги?

— Сейчас я больше слушаю подкасты, на книги, к сожалению, не остается времени. В наушниках у меня идут передачи на разные темы, в том числе, образовательные, научно-популярные. Любимой книгой могу назвать «Мастер и Маргарита», что неудивительно . Я прочитала ее в школе и потом перечитывала еще раз. Когда у меня появился кот, огромный черный мейн-кун, я назвала его Бегемот.

«На данный момент я не хочу себе ничего колоть, я боюсь таких процедур»

— Как вы проводите первый день после финала и какие ближайшие планы?

— Я приехала около восьми утра после всех мероприятий. Собрала чемоданы, вернулась домой, и мне удалось поспать четыре часа. А когда проснулась — сразу посыпались вопросы, интервью. Вы сегодня первая, с кем я общаюсь в таком формате. У меня запланированы бьюти-процедуры, маникюр. Впереди официальная фотосессия, на которой нужно будет выглядеть на все сто . Очень насыщенно. Думала, что немного отдохну, приду в себя, разберу многочисленные сообщения со словами поддержки, но пока что не успеваю. Стоит обзавестись личным менеджером, который будет отвечать хотя бы репортерам и передавать контакты нашего пресс-центра .

— К слову о бьюти-процедурах. Как вы относитесь к филлерам и уколам красоты различным?

— Сама я на данный момент ничего не делаю со своим лицом. Я полностью довольна своей внешностью. Но я не вижу ничего плохого в филлерах в возрасте 40 лет, если есть такая необходимость . Тем более, если нужно поддерживать свое лицо, быть на сцене, иногда это часть профессии. На данный момент я не хочу себе ничего колоть, я боюсь таких процедур, поэтому делаю исключительно уходовые у косметологов.

— Вам предстоит представить Россию на конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Что вы чувствуете? Волнительно ли вам, учитывая напряженную обстановку в мире? Например, победительница прошлого года Анна Линникова говорила о том, что сталкивалась с хейтом. Надо быть очень стойкой.

— У меня достаточно твердый характер и стабильная психика, чтобы выдержать определенную волну негатива, с которой я обязательно столкнусь. Я буду работать, скорее всего, с психологом, чтобы поддерживать мое моральное состояние . Я считаю, что ничего стыдного в походе к психологу нет, даже если нет никаких проблем.

Я буду очень усердно готовиться к конкурсам «Мисс Мира», «Мисс Вселенная». Куда именно я поеду решит дирекция конкурса. Ближайший — это «Мисс Вселенная», который пройдет в Сальвадоре. Буду заниматься в первую очередь подтягиванием своего английского языка, психологическим настроем и готовиться к тем этапам, которые предстоят на этом конкурсе .

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Возможно, вы слышали, что победительницей конкурса «Мисс Португалия» стала трансгендерная женщина, которая и представит страну на этом конкурсе в Сальвадоре. Как вы относитесь к новой реальности, когда соперниками становятся трансгендеры?

— Я к этому отношусь нормально. Мы живем в современном мире, и я считаю, что каждый человек — это личность , и он вправе проявлять себя в той сфере, в которой он хочет. Если люди хотят транслировать красоту миру, в этом нет ничего плохого. Это такие же люди со своими мыслями, они неплохие люди, поэтому я отношусь к этому нейтрально и негативных мыслей по этому поводу у меня не возникает .

— Какие еще двери в мире открываются для победительницы конкурса «Мисс Россия»?

— Пока что никаких предложений мне не поступало, прошло не так много времени. Все, что я успела сейчас — подписать контракт с дирекцией конкурса. Меня ждут различные фотосессии, естественно, определенная популярность, новые подписчики. Я очень рада, что моя аудитория будет расти и я смогу доносить свои мысли как можно большему количеству людей.

— Что вы хотите сказать миру?

— Я хочу показать миру свое творчество. Может быть, кому-то оно поможет в сложный момент, поддержит. Хочу оставить после себя след, чтобы к старости понимать, что я сделала достаточно многое и это несет пользу . После того, как я закончу карьеру с конкурсами красоты, с моделингом, хочу заняться чем-то более важным для общества — открыть музыкальную школу, в которой смогут заниматься дети из малообеспеченных семей. На данный момент очень тяжело найти секции, бесплатные кружки, в которых можно заниматься на достойном уровне .

— Вы уже решили, как вы распорядитесь денежным призом в 1 млн рублей?

— Пока что я об этом не задумывалась. Наверное, часть этих денег пойдет на подготовку к международным конкурсам, на тех же репетиторов, а часть я бы вложила в свое личное дело на пути к музыкальной школе . Благотворительность — это здоро во. Я хочу помогать миру, но я бы предпочла это делать самостоятельно. Хочешь сделать хорошо — сделай сам . Поэтому я буду делать это конкретно и с личным присутствием.