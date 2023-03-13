Ставки на черное: кто блистал на «Оскаре» и сколько денег на это потратил

Четырнадцать дам в черном, цветы Холли Берри и гламур по-ливански, Честейн в Gucci, а Йео — в платье невесты. Самой обсуждаемой темой «Оскара» после оглашения победителей были и остаются наряды гостей красной дорожки — на этот раз она, правда, была бежевой. «Известия» оценивают образы звезд пока еще главной кинонаграды в мире вместе с российским дизайнером Игорем Гуляевым.

«Versace сделали это красиво»

Невозможно проигнорировать очевидный тренд на черный цвет в этом сезоне. 14 героинь светской хроники выбрали именно его для выхода в свет, а это уже громкое модное заявление. Возглавляет список Рианна в кожаном платье от бренда Alaia. Приблизительная стоимость платья — 566 тыс. рублей. Певица не изменяет самой себе и максимально делает акцент на животе. Именно благодаря Рианне стало модно показывать беременность, это она ввела тренд на оголенный животик в 2021 году. Во времена своей первой беременности звезда выходила в свет в максимально откровенных нарядах, не стесняясь своего положения.

Выбор на черном платье остановила и Леди Гага. Певица, которая исполнила на церемонии композицию Hold My Hand — саундтрек к фильму «Топ Ган 2: Мэверик», позировала фотографам в полупрозрачном наряде от Versace . Актриса, которая до последнего не верила, что получится приехать на церемонию, все-таки пришла и поразила всех своей стройностью и сердечностью. Гага бросилась на помощь упавшему репортеру прямо во время шествия по дорожке. Видео тут же стало вирусным и собрало тысячи восхищенных комментариев от поклонников.

Леди Гага Фото: Getty Images/Mike Coppola Николь Кидман Фото: Getty Images/Mike Coppola Кара Делевинь Фото: Getty Images/Mike Coppola

— Леди Гага всегда вызывает к себе интерес и желание детально ее изучать. Смелый образ, который оголил интимные части тела. Versace не сделали это пошло, они сделали это красиво, — считает кутюрье Игорь Гуляев.

Николь Кидман предпочла элегантное платье в пайетках и цветах от Armani Prive. Кутюрная линия этого бренда славится своими роскошными вечерними нарядами, а их цена может достигать нескольких миллионов. Примерная стоимость платья —1,4 млн рублей. И да, в свои 55 лет актриса выглядит по-настоящему волшебно. Точеная, стройная фигура — прямое тому доказательство.

Достойную конкуренцию Кидман составила Холли Берри. Обе актрисы сделали акцент в своих образах на цветах и не прогадали. Берри выбрала платье от бренда Tamara Ralph. Примерная его стоимость может начинаться от 500 тыс. рублей. Стилисты Холли отлично понимают, как важна не сама вещь, а вещь в контексте внешних данных. Белоснежное платье в сочетании со смуглой кожей Берри смотрится невероятно выигрышно и только освежает образ актрисы.

Мишель Йео Фото: Getty Images/Mike Coppola

Настоящей королевой ковровой дорожки «Оскара»-2023 стала модель Кара Делевинь. Платье от бренда Elie Saab — воплощение женственности и роскоши. Дополнило образ ожерелье от Bulgari с россыпью натуральных бриллиантов в 60 карат. Примерная стоимость изделия начинается от 14 млн рублей. Ливанского дизайнера уже много лет называют «королем красных дорожек», и это на сто процентов заслуженное звание. Эли Сааб — первый ливанец, когда-либо одевавший актрис для церемонии «Оскар». В далеком 2001 году актриса Холли Берри присмотрела платье никому на тот момент не известного дизайнера и оставила наряд себе в надежде найти ему подходящее мероприятие. Платье ждало своего часа год. В 2002-м члены академии впервые присудили «Оскара» за лучшую роль чернокожей женщине. Это была Холли Берри . Ее прозрачное платье с малиновой юбкой произвело фурор, и про дизайнера заговорили.

Спустя 21 год Elie Saab только укрепил свои позиции в качестве одного из лучших дизайнеров женских платьев, и платье Кары Делевинь — лучшее тому доказательство.

— Триумфатор «Оскара»-2023 — Мишель Йео выбрала платье в светлых тонах от модного дома Dior. Она словно невеста в предвкушении своей фантастической победы. Первая женщина из Азии, получившая «Оскар». Выглядит актриса очень лаконично и благородно, — оценил Игорь Гуляев.

Время бодипозитива

Мелисса Маккарти выбрала платье ярко-красного цвета от Christian Siriano. Совсем скоро мы увидим актрису в образе злодейки Урсулы в фильме «Русалочка». Наряд Мелиссы вызвал шквал неоднозначной критики в интернете.

— Красный цвет платья, рукава-фонари — всё это еще больше подчеркивает формы актрисы. Сейчас время бодипозитива, и неважно, какой у тебя размер одежды, вы имеете право выбирать, что вам по душе. Меня она восхищает своей свободой от чужого мнения, браво! — поделился Игорь Гуляев.

Мелисса Маккарти Фото: Getty Images/Lexie Moreland

Обладательница «Оскара» Джессика Честейн блистала в платье Gucci. Уже вторую церемонию подряд актриса не изменяет модному дому и выбирает максимально женственные образы. Образ в стиле старого Голливуда максимально подходит актрисе, и она удачно его эксплуатирует. Изумрудное колье, также от бренда Gucci, только добавило образу роскоши и холености.

Актриса Кейт Хадсон — редкий гость на светских мероприятиях, но если она и решила выйти в свет, то без внимания не останется точно. Сверкающее платье от Louis Vuitton заметили все .

— Образ вдохновлен лучшими нарядами времен «Великого Гэтсби». Мерцающие пайетки и плавно облегающий силуэт — прекрасная смесь. Этот образ возвращает нас в эпоху старого Голливуда. Благородно и элегантно, что может быть лучше этого сочетания? — восхищается Игорь Гуляев.

Джессика Честейн Фото: Getty Images/Mike Coppola Кейт Хадсон Фото: Getty Images/Kayla Oaddams Ана де Армас Фото: Getty Images/Mike Coppola Сальма Хайек с дочерью Валентиной Фото: Getty Images/Mike Coppola Флоренс Пью Фото: Getty Images/Mike Coppola

Ана де Армас тоже выбрала Louis Vuitton. Дизайнеры бренда сообщили, что на его создание ушла тысяча часов ручной работы. Актриса хоть и не забрала заветную статуэтку, но точно запомнилась гостям вечера своей утонченностью и элегантностью. Образ Аны стал отсылкой к фильму «Принц и танцовщица» 1957 года, в нем героиня Мэрилин Монро появилась в похожем наряде.

Ева Лангория предстала на ковровой дорожке в полупрозрачном платье Zuhair Murad. Образ смотрелся очень эффектно благодаря россыпи из тысячи кристаллов и пикантному декольте. Мокрая укладка и черный смоки айс идеально завершили образ.

Ева Лангория Фото: Getty Images/Mike Coppola

Сальма Хайек пришла на церемонию вручения премии «Оскар» в сопровождении 15-летней дочери Валентины от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. Обе девушки выбрали платья ярко-красного оттенка от Gucci. Сальма подчеркнула идеальную фигуру приталенным фасоном, тем самым обозначив, что возраст — это лишь цифра в паспорте. В 56 лет актриса ничем не уступала своей дочке и выглядела очень эффектно.