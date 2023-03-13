Перетарантинить Тарантино: почему «Всё везде и сразу» получил «Оскар»

«Оскар» за лучший фильм получила картина «Всё везде и сразу» режиссеров Дэниэла Шайнерта и Дэна Квана. В решении американских киноакадемиков мало кто сомневался: фильм был бесспорным фаворитом оскаровской гонки. О причинах успеха картины размышляют «Известия».

Переполох в прачечной

В жизни Эвелин Вонг, иммигрантки из Китая и хозяйки маленькой прачечной, царит настоящий хаос. Ее муж Вэймонд планирует развод — по его мнению, только так он может наконец-то обратить на себя внимание супруги. Ее ворчливый отец Гонг Гонг, недавно приехавший из Китая, когда-то пытался сорвать ее брак, а теперь прибыл на день рождения к нелюбимому зятю, еще не ведая, что в семье его поджидает новый сюрприз: дочь Эвелин Джой готовит свой сюрприз к торжественной дате и планирует представить семье свою подружку Бекки. В довершение неприятностей у прачечной проблемы с налогами: Эвелин предстоит неприятнейшее объяснение с налоговым инспектором — настоящей стервой-бюрократкой. Словом, героине не позавидуешь.

Суетливая, полная раздражения, недопонимания и размолвок жизнь семьи Вонг увлекательна сама по себе: зрители с готовностью входят в ритм и сюжет традиционной семейно-социальной драмы, готовясь сопереживать Эвелин и ее семейству. Но лукавые режиссеры Шайнерт и Кван приготовили для зрителей не просто сюрприз, а сюрпризище — поворот сюжета, заставляющий на время забыть о перипетиях китайских бизнесменов из царства чистого белья. Картинка на экране мгновенно меняется чуть более чем полностью: один из членов скромного семейства оказывается супергероем, другой — суперзлодеем, а самой Эвелин предстоит путешествовать по многочисленным альтернативным вселенным, встречая удивительных существ, сражаясь с подручными суперзлодея и обретая могучую силу, — чтобы в конце концов подарить поцелуй любимому мужу и нежно обнять дочь, возвращая в семью мир и покой.

Кадр из фильма «Всё везде и сразу» Фото: Hotdog Hands

При таких сюжетных скачках неудивительно, что критики так и не сумели в полной мере определить жанр картины. Семейная драма, эксцентрическая комедия, супергеройский эпос, социальная сатира, мелодрама или гонконгский кунг-фу-боевик? Всего понемногу. Пожалуй, наиболее полным — хоть и наиболее обобщенным — стало определение критика Variety, назвавшего картину красной пилюлей из «Матрицы», возведенной в степень бесконечности. Многие киноведы в разговоре о новом оскаровском лауреате неоднократно поминали Тарантино: такой мешанины жанров, где каждый ингредиент фигурирует в столь точно отмеренных дозах, до сих пор не умел создавать никто, кроме главного анфан-террибля Голливуда.

От «Рататуя» до «Любовного настроения»

Шайнерт и Кван действительно попытались посоревноваться с великим и ужасным Квентином на его поле — и как минимум сумели свести битву умов вничью, а может, и победили по очкам. Цитирование кинематографа последних десятилетий — один из композиционных стержней картины, и киноманам доставит истинное удовольствие находить «пасхалки», отсылающие то к уже упомянутой «Матрице», то к утонченному «Любовному настроению» Вонга Кар-Вая, а то и к смешному мультипликационному «Рататую» — безумный повар-енот в одной из вселенных, где Эвелин строит кулинарную карьеру, чрезвычайно напоминает крысу-кулинара из популярного мультфильма. Визуальные же планы отсылают к эстетически безупречной картине великого китайца Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», в которой когда-то блистала Мишель Йео — исполнительница роли Эвелин.

Актерский состав «Всё везде и сразу» подобран чрезвычайно удачно как с профессиональной, так и с маркетинговой точки зрения. Здесь нет суперзвезд сегодняшнего дня с миллионными гонорарами, и всё же каждый артист — яркая индивидуальность, которой изобретательные Дэниэлы нашли идеально подходящее место. Помимо Мишель Йео — роль Эвелин критики уже назвали вершиной ее актерской карьеры, — нельзя не отметить восхитительную Джейми Ли Кёртис в роли налогового инспектора. Мужа Эвелин, Вэймонда, сыграл Ке Хью Кван, прославившийся ролью Коротышки в «Индиане Джонсе и Храме судьбы». После этого у него практически не было сколь-нибудь заметных работ — всё потому, пояснял Ке Хью Кван, что в Голливуде не пишут заметных ролей для китайских артистов. Но тут Кван не только отлично вписался в общий актерский ансамбль, но и стал удачным маркетинговым «крючком»: на его возвращении в большое кино в немалой степени была построена рекламная кампания фильма.

Ке Хью Кван, Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис Фото: Getty Images/Mike Coppola

Правда, по признанию режиссеров, в составлении актерского ансамбля, как и в сюжете фильма, им пришлось сделать один резкий поворот. Изначально сценарий писался в расчете на то, что главную роль в картине сыграет Джеки Чан, но он от участия в проекте отказался. Лишь тогда было решено, что главной героиней станет Мишель Йео — и авторам пришлось спешно перерабатывать сценарий, придавая ему женское лицо. Что ж, участие Чана наверняка подарило бы киноманам еще несколько интересных отсылок к традиционным геройским боевикам с восточными единоборствами — но и так неплохо получилось.

Мир, дружба, семья

Впрочем, если Тарантино шокирует зрителя постоянными заходами за красную черту — будь то гипертрофированное экранное насилие или моральные принципы персонажей, — то Шайнерт и Кван держат безудержный полет своей фантазии в строгих рамках общепринятых нравственных норм. Главное для героини — не столько спасти многочисленные вселенные от козней суперзлодея, сколько обрести опору в хаосе небытия, найти единственный верный путь в отношениях с близкими и единственно верные слова, которые помогут не кануть в безвременье не столько глобальному миру, сколько миру малому, ограниченному семейным кругом Эвелин. Что бы ни происходило вокруг, какое бы безумие ни ломилось в двери судьбы, добро всегда победит зло, и ты тоже станешь победителем, если будешь выступать на стороне любви, добра и правды. Такой вот немудрящей моралью венчают свой невероятно закрученный сюжет режиссеры — и именно это нравится зрителям, подуставшим от супергероев, мыслящих слишком уж глобальными категориями и решительно оставляющих близких ради спасения мира.

Кадр из фильма «Всё везде и сразу» Фото: Hotdog Hands

Так что у киноакадемиков просто не было шансов не выбрать «Всё везде и сразу» — фильм, умело потрафивший и опытным киноманам, и любителям легкого жанра, и зрительницам мелодрам, и фанатам гонконгских боевиков. К тому же нельзя сбрасывать со счетов социальный посыл картины. В последние три года каждое решение киноакадемиков становилось социальным высказыванием. Вспомним: в 2020-м главный «Оскар» получили «Паразиты» Пон Джун Хо, став первой иностранной картиной, победившей в главном конкурсе. В 2021-м «Оскар» за лучший фильм получила женщина-режиссер Хлоя Чжао за «Землю кочевников», а в 2022-м лучшим фильмом стала «CODA: Ребенок глухих родителей» о девочке, делающей выбор между семьей и призванием. «Всё везде и сразу» словно вобрал в себя все пристрастия киноакадемиков: здесь и национальные меньшинства, и возрастные актрисы, и социальная проблематика. И всё же решение академии совсем уж политическим не назовешь. Красота завораживает — а в ней дуэт Дэниэлов толк знает.