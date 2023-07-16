Муза поколения Х: чем запомнится Джейн Биркин

Джейн Биркин стала символом своей эпохи, «иконой Франции», как ее называли на родине. Она прославилась не только как актриса и певица, но и как муза выдающихся артистов своего поколения. 16 июля Джейн Биркин умерла, ей было 76. «Известия» вспоминают биографию артистки.

Увидеть Париж и полюбить

Джейн Биркин родилась 14 декабря 1946 года в Лондоне в семье актрисы Джуди Кэмпбелл и офицера Королевского военно-морского флота Дэвида Биркина. Ее брат Эндрю Биркин — известный сценарист, принимавший участие в создании таких фильмов, как «Жанна Д’Арк» и «Парфюмер: история одного убийцы».

С самого детства Джейн мечтала стать актрисой. Ее первой значительной киноработой стала эпизодическая роль в фильме «Фотоувеличение» легендарного Микеланджело Антониони (в 1967 году картина получила высшую награду Каннского кинофестиваля).

Фото: Getty Images/REPORTERS ASSOCIES/Gamma-Rapho

В 1969 году на съемках фильма «Слоган» она познакомилась с французским композиторов и певцом Сержем Генсбуром, после чего переехала жить во Францию. С этого момента и начались их отношения. Биркин стала музой Генсбура. Песня «Je t’aime… moi non plus» («Я тебя люблю… я тебя тоже нет») сделалась мировым хитом, несмотря на запрет на транслирование в Испании, Португалии, Великобритании и Швеции. Во Франции же радиостанциям было разрешено крутить ее только после 11 ночи. Композиция вошла в дебютный альбом Jane Birkin/Serge Gainsbourg, а спустя семь лет — в совместную киноработу «Я тебя люблю… Я тебя тоже нет», снятую под руководством Генсбура.

Кино и музыка

Сотрудничество с Генсбуром принесло Джейн Биркин всемирную известность. Впоследствии она снималась в таких картинах, как «Смерть на Ниле» Джона Гиллермина, «Бассейн» Жака Дере, «Очаровательная проказница» Жака Риветта и многих других.

Отношения Биркин с Генсбуром продлились 13 лет. Они никогда не были женаты, однако вошли в историю как одна из самых эффектных пар в истории кино. Серж и Джейн расстались в 1980 году, но Генсбур продолжал писать песни для бывшей возлюбленной вплоть до самой своей смерти в 1991-м. Композиции, сочиненные им для Биркин, прозвучали в фильмах «Дочь солдата никогда не плачет» (1998), «Спасибо, доктор Рэй» (2002), «Развод» (2003) и других.

Актриса Джейн Биркин и французский певец и автор песен Серж Генсбур Фото: Getty Images/Reg Lancaster

В 1971 году у них родилась дочь Шарлотта Генсбур, которая тоже стала актрисой и певицей. В 2021 году она сняла биографический документальный фильм о своей матери. У Джейн Биркин есть еще одна дочь, модель Лу, рожденная в гражданском союзе с режиссером Жаком Дуайоном.

В середине восьмидесятых Джейн Биркин начала музыкальную карьеру, в которой благодаря актерской известности быстро преуспела. Она стала давать сольные концерты, сначала во Франции, а затем — и по всей Европе. Всего же Биркин записала 14 студийных и шесть концертных альбомов.

В 1980 году благодаря сотрудничеству Биркин с модным домом Hermès появилась одна из самых престижных мировых моделей женских сумок, названная в честь актрисы. По легенде, Джейн пожаловалась сотруднику бренда, что не может найти вместительную сумку и оттого носит корзинки. В итоге Hermes создал свою подходящую модель.

Последние годы

В 2015 году Джейн Биркин написала открытое письмо в Hermès с просьбой убрать ее имя из названия культовой сумки, сделанной из крокодильей кожи, до тех пор, пока не будут исправлены жестокие методы ее производства. Спустя некоторое время после этого Hermès заявила, что требования Биркин удовлетворены после данных ей гарантий внедрения более гуманных технологий.

В 2017-м она сыграла главную роль в короткометражном фильме швейцарского режиссера Тимо вон Гунтена «Женщина и поезд». Картина была номинирована на премию «Оскар» за лучший игровой короткометражный фильм. После съемок Биркин заявила, что эта работа была последней в её актерской карьере и что она более не собирается возвращаться в кино.

Джейн Биркин Фото: Global Look Press/Marcus Brandt

Биркин была удостоена французского национального ордена «За заслуги», ордена Британской империи.

Как отмечает французская пресса, в последние годы Биркин постоянно испытывала проблемы со здоровьем . Серьезное негативное влияние на него оказало самоубийство старшей дочери Кейт Барри в 2013 году. В сентябре 2021-го Биркин пережила инсульт. В марте 2022-го была вынуждена отменить гастрольный тур из-за перелома плеча. В последнее время артистка редко посещала публичные мероприятия.

Джейн Биркин ушла из жизни в 76 лет, через два года после перенесенного инсульта. Тело артистки обнаружили в ее доме в Париже.

Соболезнования в связи с кончиной певицы и актрисы выразили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны Элизабет Борн. Министерство культуры Пятой республики в специальном сообщении назвало Биркин «иконой франкофонии». «Сотрудничество с великими артистами, такими как Серж Генсбур, Этьен Дао и Аньес Варда, сделало Джейн Биркин вечной иконой франкофонии», — отмечается в сообщении ведомства.