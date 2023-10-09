Замглавы МИД РФ Грушко обсудил с послом Турции ситуацию на Украине

Замглавы МИД РФ Александр Грушко и посол Турции в России Мехмет Самсар в понедельник, 9 октября, в ходе встречи обсудили актуальные вопросы региональной проблематики, в том числе ситуацию на Украине, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

«С российской стороны изложены принципиальные подходы применительно к международным инициативам по нахождению путей урегулирования украинского конфликта», — говорится в сообщении.

Кроме того, Грушко и Самсар обсудили российско-турецкую повестку дня, в том числе контакты на различных уровнях.

Ранее, 4 сентября, в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Как отметил российский лидер, встреча прошла в конструктивной и деловой атмосфере, были подробно рассмотрены все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере.

В свою очередь, Эрдоган по итогам переговоров указал, что Россия и Турция движутся к товарообороту в $100 млрд в год, подчеркнув, что Москва и Анкара переживают «совершенно иной период в отношениях».