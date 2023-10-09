В МИД РФ призвали не рассчитывать на позитивные оценки Запада по выборам в России

Не стоит рассчитывать на позитивные оценки Запада в отношении организации в России предстоящих в 2024 году выборов президента. Об этом заявил в понедельник, 9 октября, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович на совещании в Совете Федерации, посвященном предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.

«Не стоит рассчитывать также на позитив в оценках коллективного Запада итогов наших выборов. Все мы это прекрасно знаем», — сказал он.

Дипломат отметил, что как бы Россия хорошо ни организовала выборы, какие бы международные наблюдатели ни присутствовали на них, всё равно на Западе дадут отрицательную оценку.

«К сожалению, неприятной особенностью всех наших выборов является тот непреложный факт, что будет оголтелая кампания по их дискредитации вплоть до вмешательства в выборный процесс», — отметил Аскальдович

По его словам, при проведении выборов РФ стоит учесть антироссийскую ангажированность Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Нам, речь идет о предстоящих президентских выборах, следует учитывать фактор антироссийской ангажированности в БДИПЧ ОБСЕ», — указал дипломат, добавив, что следует вести дело к тому, чтобы пригласить на предстоящие президентские выборы то количество наблюдателей, которое будет устраивать Россию.

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что внутренним критерием, которым руководствуется российский лидер Владимир Путин при принятии решения о выдвижении своей кандидатуры на выборы, является поддержка граждан и возможность сделать жизнь людей лучше. Президент РФ не раз доказывал свою эффективность и его ресурс далеко не исчерпан, а решения находят поддержку в обществе и среди политических сил, отметил официальный представитель Кремля.

Ранее, в июне, Песков замечал, что Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году.

21 февраля глава государства в ходе послания Федеральному собранию заверил, что выборы президента 2024 года пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических конституционных процедур. Тогда глава государства также указал на то, что ведущие силы страны едины в главном — в безопасности и благополучии народа, суверенитете и национальных интересах.