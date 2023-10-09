Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ призвали зафиксировать права армян Карабаха в мирном договоре
Армия
Путин присвоил звание Героя России рядовому Дмитрию Егорову посмертно
Общество
Верховный суд поддержал запрет на распространение звуковой рекламы
Экономика
Доллар в ходе торгов превысил 102 рубля
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате снаряда HIMARS российской системой ПВО
Мир
Аэропорт в Гамбурге приостановил работу из-за сообщения о бомбе
Экономика
Курс евро впервые с 15 августа превысил 107 рублей
Мир
Число погибших израильтян после нападения ХАМАС возросло до 800
Культура
Любимова рассказала Путину о развитии объектов культуры в новых регионах
Мир
ЕС проведет экстренное заседание глав МИД по ситуации в Израиле 10 октября
Недвижимость
Аналитики зафиксировали снижение цен на недвижимость в нескольких районах Москвы
Мир
Авиакомпания Red Wings возобновляет регулярное авиасообщение с Израилем
Экономика
Эксперт спрогнозировал дальнейшее ослабление рубля
Мир
Министр обороны Израиля заявил о начале полной блокады сектора Газа

В МИД РФ призвали не рассчитывать на позитивные оценки Запада по выборам в России

МИД: не стоит рассчитывать на позитивные оценки Запада о выборах президента РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не стоит рассчитывать на позитивные оценки Запада в отношении организации в России предстоящих в 2024 году выборов президента. Об этом заявил в понедельник, 9 октября, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович на совещании в Совете Федерации, посвященном предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.

«Не стоит рассчитывать также на позитив в оценках коллективного Запада итогов наших выборов. Все мы это прекрасно знаем», — сказал он.

Дипломат отметил, что как бы Россия хорошо ни организовала выборы, какие бы международные наблюдатели ни присутствовали на них, всё равно на Западе дадут отрицательную оценку.

«К сожалению, неприятной особенностью всех наших выборов является тот непреложный факт, что будет оголтелая кампания по их дискредитации вплоть до вмешательства в выборный процесс», — отметил Аскальдович

По его словам, при проведении выборов РФ стоит учесть антироссийскую ангажированность Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Нам, речь идет о предстоящих президентских выборах, следует учитывать фактор антироссийской ангажированности в БДИПЧ ОБСЕ», — указал дипломат, добавив, что следует вести дело к тому, чтобы пригласить на предстоящие президентские выборы то количество наблюдателей, которое будет устраивать Россию.

Вопросы доверия: какие проблемы граждане просят решить Владимира Путина
Работа по многим обращениям россиян началась до старта прямой линии

11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в студии «Известий» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил, что внутренним критерием, которым руководствуется российский лидер Владимир Путин при принятии решения о выдвижении своей кандидатуры на выборы, является поддержка граждан и возможность сделать жизнь людей лучше. Президент РФ не раз доказывал свою эффективность и его ресурс далеко не исчерпан, а решения находят поддержку в обществе и среди политических сил, отметил официальный представитель Кремля.

Ранее, в июне, Песков замечал, что Путин своевременно сообщит о своем решении насчет участия в выборах в 2024 году.

21 февраля глава государства в ходе послания Федеральному собранию заверил, что выборы президента 2024 года пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических конституционных процедур. Тогда глава государства также указал на то, что ведущие силы страны едины в главном — в безопасности и благополучии народа, суверенитете и национальных интересах.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023