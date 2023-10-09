Эксперт рассказал о причинах ослабления турецкой лиры

Палестино-израильский конфликт повлиял на курс турецкой лиры. Об этом 9 октября «Известиям» рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин 9 октября.

Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.

«Доллар США уже длительное время остается в сильной позиции на мировом валютном рынке. Он продолжает крепнуть в отношении почти всех торгуемых валют — от евро и фунта до турецкой лиры. Лиры же слабеет и на фоне внутренних процессов, и за счет внешнего влияния. Эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке затрагивает и близлежащие регионы — значит, способна влиять и на местную валюту. Таким образом лира попала под давление сразу нескольких довольно масштабных факторов давления. На этом фоне эффект от проводимой Центробанком монетарной политики несколько сократился», — сказал эксперт.

7 октября группировка ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной Палестиной войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Число погибших палестинцев составляет около 500, пострадали более 2700 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.