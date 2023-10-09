Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доллар в ходе торгов превысил 102 рубля
Армия
Минобороны РФ сообщило о перехвате снаряда HIMARS российской системой ПВО
Мир
Аэропорт в Гамбурге приостановил работу из-за сообщения о бомбе
Экономика
Курс евро впервые с 15 августа превысил 107 рублей
Мир
Число погибших израильтян после нападения ХАМАС возросло до 800
Культура
Любимова рассказала Путину о развитии объектов культуры в новых регионах
Мир
ЕС проведет экстренное заседание глав МИД по ситуации в Израиле 10 октября
Недвижимость
Аналитики зафиксировали снижение цен на недвижимость в нескольких районах Москвы
Мир
Авиакомпания Red Wings возобновляет регулярное авиасообщение с Израилем
Экономика
Эксперт спрогнозировал дальнейшее ослабление рубля
Мир
Министр обороны Израиля заявил о начале полной блокады сектора Газа
Общество
ФСБ России возбудила против бывшего адвоката Новикова дело о госизмене
Мир
Лавров призвал срочно остановить палестино-израильское противостояние
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Москве на этой неделе до +15
Сюжет:

Эксперт рассказал о причинах ослабления турецкой лиры

Эксперт Скрябин: события в Израиле повлияли на курс турецкой лиры
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Murat Kocabas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палестино-израильский конфликт повлиял на курс турецкой лиры. Об этом 9 октября «Известиям» рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин 9 октября.

Стоимость турецкой лиры к доллару в понедельник обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 28 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.

«Доллар США уже длительное время остается в сильной позиции на мировом валютном рынке. Он продолжает крепнуть в отношении почти всех торгуемых валют — от евро и фунта до турецкой лиры. Лиры же слабеет и на фоне внутренних процессов, и за счет внешнего влияния. Эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке затрагивает и близлежащие регионы — значит, способна влиять и на местную валюту. Таким образом лира попала под давление сразу нескольких довольно масштабных факторов давления. На этом фоне эффект от проводимой Центробанком монетарной политики несколько сократился», — сказал эксперт.

Огласить конфликт: Турция может начать военную операцию в Сирии
Стоит ли прислушиваться к угрозам Анкары и каковы перспективы урегулирования противостояния

7 октября группировка ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной Палестиной войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Число погибших палестинцев составляет около 500, пострадали более 2700 человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023