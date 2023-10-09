Синоптики спрогнозировали в Москве мокрый снег и до +5 градусов в понедельник
Облачно, дождь, мокрый снег и до +5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 9 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +3…+5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до нуля.
В Московской области днем ожидается +1…+6 градусов, ночью похолодает до –3.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами порывы до 16 м/с.
Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.
Ранее, 7 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до второй половины следующей недели температура воздуха ночью будет от –3 до +5 градусов в Московской области, а в Москве — от 0 до +2. При этом он пообещал москвичам потепление к концу недели, 12 и 13 октября.
До этого, 1 октября, центр погоды «Фобос» сообщил, что в первой декаде октября в Москве может выпасть первый снег. Синоптики прогнозируют, что октябрь станет крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. Во время него будет преобладать циклоническая деятельность. В целом октябрь обещает быть засушливым. Средняя температура, по оценкам синоптиков, будет выше нормы на три градуса.