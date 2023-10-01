Москвичей предупредили о возможном первом снеге в октябре

В первой декаде октября в Москве может выпасть первый снег. Об этом 1 октября сообщил центр погоды «Фобос».

«Москвичи еще увидят на столичных термометрах значения +17…+19 градусов, а во второй половине месяца ожидаются первые заморозки. Осадков будет гораздо больше, чем в сентябре, и уже в последние дни первой декады октября не исключен и первый снег», — отметили метеорологи.

Синоптики прогнозируют, что октябрь станет крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. Во время него будет преобладать циклоническая деятельность.

Ранее в этот день Гидрометцентр сообщил, что 1 октября в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь и до +17 градусов тепла.

26 сентября главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что сентябрь в этом году оказался аномальным сразу по двум пунктам. Сентябрь в Москве стал рекордсменом по теплу и дефициту осадков. В целом октябрь обещает быть засушливым. Средняя температура, по оценкам синоптиков, будет выше нормы на три градуса.