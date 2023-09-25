Синоптик спрогнозировал сроки включения отопления в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что сроки запуска отопления в Москве могут сместиться на вторую половину октября из-за ожидающегося потепления.

В своем Telegram-канале 24 сентября специалист рассказал, что в октябре в столице ожидается еще одно мощное потепление, после 5-го числа велика вероятность наступления бабьего лета.

Тишковец отметил, что в целом октябрь ожидается теплее нормы на три градуса, сообщает агентство городских новостей «Москва». Помимо этого, месяц будет засушливый — предположительно, осадков выпадет на 20% меньше нормы, пишет «Москва 24».

В связи с ожидающимся потеплением синоптик допустил, что начало отопительного сезона в столице может сместиться на вторую половину октября, отмечает телеканал «360». Между тем, добавил он, первые числа месяца обещают быть по-осеннему холодными. Температура воздуха ночью будет падать до +2 градусов, а днем столбики термометров не поднимутся выше +12 градусов.

Тишковец добавил, что в начале месяца отопление могут запустить разве что в социальных учреждениях, пишет сайт kp.ru.

Синоптик напомнил, что, согласно постановлению правительства РФ, отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд держится ниже +8 градусов, отмечает РИАМО.

Текущая неделя, по прогнозам специалиста, ожидается теплой и даже летней, сообщает ИА «Регнум».

Также 24 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе в Москве в дневное время воздух прогреется до +16…+21 градуса, ночью температура понизится до +4…+10 градусов. По его словам, после теплых выходных это покажется «сильнейшим похолоданием», сообщает телеканал «Звезда».

В тот же день Вильфанд заявил, что в конце октября ожидается рост числа «барических депрессий», которые приносят с собой пасмурную и холодную погоду.