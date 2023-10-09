I24: 260 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль

На музыкальном фестивале Nature Party в кибуце Реим на юге Израиля были обнаружены не менее 260 тел после атаки палестинской группировки ХАМАС. Об этом 8 октября сообщил телеканал i24 со ссылкой на службу экстренной помощи ZAKA.

По данным медицинской организации, волонтеры нашли 260 тел на месте проведения фестиваля, по которому были произведены удары утром в субботу, 7 октября. Сообщается, что данные о числе погибших могут вырасти.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 октября он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2000 пострадали. Кроме того, жительница Израиля Адас из Ришон-ле-Циона рассказала «Известиям», что многих людей похитили или взяли в плен боевики ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.