В МИД Мексики сообщили о двух предположительно находящихся в плену гражданах

Глава МИД Мексики Алисия Барсена в воскресенье, 8 октября, сообщила, что двое граждан страны, предположительно, были взяты в плен группировкой ХАМАС.

«С сожалением сообщаю вам, что наше посольство в Израиле сообщило нам, что мексиканка и мексиканец, предположительно, стали заложниками группировки ХАМАС в секторе Газа в эту субботу. Мы находимся в контакте с властями Израиля и членами семьи», — написала министр в своем блоге в соцсети Х.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 октября он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Кроме того, жительница Израиля Адас из Ришон-ле-Циона рассказала «Известиям», что многих людей похитили или взяли в плен боевики ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.