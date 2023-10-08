Россиянин перестал выходить на связь после атаки ХАМАС

Россиянин Андрей Козлов перестал выходить на связь после атаки палестинской группировки ХАМАС по Израилю 7 октября. Факт исчезновения подтвердила «Известиям» близкая подруга молодого человека.

По ее словам, россиянин был в тот день на фестивале Nature Party, который проходил неподалеку от границы с сектором Газа. После атаки со стороны ХАМАС вестей о нем не приходило. Мужчина не связывался ни с друзьями, ни с родителями. В социальной сети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) появилось сообщение о его розыске.

«Друзья, если кто-то из вас или ваших знакомых видел Андрея после 9:30 утра этого дня (7 октября) и обладает какой-либо информацией о его состоянии и местоположении, пожалуйста, свяжитесь со мной», — говорится в публикации.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 октября он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2000 пострадали. Кроме того, жительница Израиля Адас из Ришон-ле-Циона рассказала «Известиям», что многих людей похитили или взяли в плен боевики ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.