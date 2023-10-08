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Посол Израиля в РФ оценил вероятность попадания россиян в плен к боевикам ХАМАС

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Фото: Global Look Press/Ahmed Zakot
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Среди захваченных боевиками ХАМАС в Израиле пленников могут быть россияне. Такое предположение в беседе с «Известиями» 8 октября сделал израильский посол в РФ Александр Бен Цви.

Он также допустил, что лица с российским гражданством могли оказаться среди раненых и погибших в результате атак боевиков.

«Я видел имена погибших и раненых, тех некоторых, которых мы уже знаем. Видно, что они выходцы из бывшего Советского Союза. Поэтому я могу только предположить, что там были люди, у которых может быть и двойное гражданство. Но это только мое предположение, у меня никаких официальных данных нет», — сказал дипломат.

По словам посла, среди захваченных в плен вряд ли могут оказаться туристы.

«Это в основном люди, которые были на фестивале природы. Многие из них, к сожалению погибли или ранены [в перестрелках] между солдатами, между полицейскими. И я думаю, что это возможно, хотя мы сейчас не знаем, кто, какой национальности и так далее», — объяснил Бен Цви.

Дипломат указал, что власти Израиля направят усилия на освобождение всех пленных вне зависимости от их гражданства и национальности.

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Ранее, 8 октября, стало известно, что в представительство РФ при Палестинской национальной администрации начали обращаться россияне с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова отметила, что конкретных решений по этому поводу пока нет, так как ведутся боевые действия.

В секторе Газа, по данным СМИ, погибли более 250 человек, более 1,7 тыс. человек ранены.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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