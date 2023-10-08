«Известия» рассказали об обстановке в Ливане после атак на позиции ЦАХАЛ

Журналист «Известий» Анхар Кочнева 8 октября рассказала об обстановке в Ливане после совершения обстрела позиций Армии обороны Израиля. По ее мнению, ни о какой масштабной войне речи не идет, это стандартная ситуация, которая уже происходила ранее.

«В Ливане самое обычное утро самого обычного выходного дня. Люди отсыпаются, ни о каком массовом бегстве из южных районов страны или штурме аэропорта речи не идет. Те несколько ударов, которыми обменялись стороны сегодня ночью, утром в пограничном районе, никакой погоды особо не делают, это типичная, стандартная ситуация, такое происходило и ранее, то есть это не масштабная война», — сказала журналист.

По ее словам, это было демонстрацией силы. Она указала, что ни о каком полномасштабном участии Ливана на государственном уровне в военных действиях против Израиля не может идти речи, так как в Бейруте нет «нормального действующего правительства», больше года нет человека на посту президента, а также нет необходимого оружия.

«Но надо помнить о том, что в стране проживает порядка 650 тыс. этнических палестинцев. Эти люди не получали гражданства, они являются иностранцами в Ливане. У них есть запрет на работу по 70 специальностям на территории страны и другие упразднения прав», — подчеркнула Кочнева.

Она отметила, что многие из них хотели бы вернуться на родину. Журналист предположила, что они могут поддержать «душой и телом», а может, и действиями группировку ХАМАС.

«Это одна из тех сил, которая может принять участие в каких-то военных действиях против Израиля со стороны Ливана», — добавила Кочнева.

Ранее в этот день сообщалось, что ливанская сторона совершила минометный обстрел по территории Израиля. В ответ по территории Ливана израильская армия нанесла удары. Войска Израиля также заявили о готовности действовать при любом стечении обстоятельств, чтобы «защитить безопасность жителей государства». Позднее ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрел трех позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Утром 7 октября израильская территория подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.