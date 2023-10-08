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Якобы захваченная в плен ХАМАСа на фестивале девушка опровергла эту информацию

Посольство начало проверку из-за данных о похищении россиянок боевиками ХАМАС
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Фото: REUTERS/Ahmed Zakot
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Девушка, которую якобы взяли в плен боевики палестинского движения ХАМАС на фестивале электронной музыки Nature Party в Израиле, в воскресенье, 8 октября, опровергла «Известиям» эту информацию.

Ранее фото и данные Елизаветы П. по ошибке добавили в распространившийся в соцсетях постер с девушками, которых якобы взяли в плен.

Как рассказала Елизавета, сама она на фестивале, проходившим недалеко от сектора Газа, не была, но там находилась ее сестра. Информации о местонахождении, а также связи с ней в настоящее время нет.

Елизавета также добавила, что ни она, ни ее сестра не являются гражданками России.

Между тем, посольство РФ сообщило, что проверяет информацию о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС в Израиле, на данный момент подтверждения этого нет.

«На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц. На учете в консульском отделе Посольства России в Израиле они не состоят. В консульский отдел Посольства России в Израиле кто-либо из близких родственников данных лиц также не обращался. Мы передали соответствующую информацию израильской стороне», — указали в посольстве «Известиям».

Ранее сообщалось, что около 10 девушек были похищены боевиками ХАМАС с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенный на границе с сектором Газа. Как сообщалось изначально, среди них значились две девушки с русскими ФИО. После нападения людям пришлось бежать в пустыню, многим не удалось спастись. Сообщалось, что пропавшими без вести числятся до 130 человек.

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Утром 7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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