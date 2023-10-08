У острова Алексеевский под Херсоном группировки войск «Днепр» уничтожила скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 октября сообщили журналистам в оперативных службах города.

На херсонском направлении уничтожены семь человек и трое ранены. У населенных пунктов Садовое и Понятовка были убитых десять боевиков ВСУ и еще четверо ранены. У острова Алексеевский убиты 12 военных, еще двое ранены.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожены: пушка-гаубица Д-20 с боекомплектом, а также одна единица автомобильной техники выведена из строя в населенном пункте Садовое. В островной зоне была уничтожена установка РСЗО «Град», на каховском направлении — место временной дислокации одного из подразделений ВСУ», — сообщили в оперативных службах.

В сентябре на херсонском направлении было нанесено поражение скоплению живой силы 124-й бригады теробороны в районе острова Алексеевский. Уничтожены свыше 80 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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