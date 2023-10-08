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Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь

МИД КНР: Пекин призывает Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь
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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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Пекин призывает стороны палестино-израильского конфликта сохранять сдержанность и немедленно прекратить огонь. Об этом заявили в МИД КНР в воскресенье, 8 октября.

«Китай глубоко обеспокоен нынешним усилением напряженности и насилия между Палестиной и Израилем и призывает все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и сдержанность, немедленно прекратить огонь, защитить гражданское население и предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации», — передает Служба новостей Китая слова представителя китайского внешнеполитического ведомства.

В МИДе также добавили, что повторяющиеся конфликты между Палестиной и Израилем демонстрируют стагнацию и неустойчивость мирного процесса. Способом разрешения конфликта там назвали реализацию «решения о двух государствах и создание независимого палестинского государства».

«Международное сообщество должно <…> способствовать скорейшему возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем и искать путь к прочному миру. Китай будет продолжать работать с международным сообществом, прилагая неустанные усилия в этом направлении», — отметили в министерстве.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны.

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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