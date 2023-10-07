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Патриарх Кирилл поздравил Путина с днем рождения

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Патриарх Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. 7 октября российскому лидеру исполнился 71 год.

В поздравлении епископ Русской православной церкви отметил личный вклад Путина в отстаивание подлинного суверенитета России.

«За минувшие годы под вашим руководством произошли поистине эпохальные перемены, преобразившие облик нашего отечества и жизнь сограждан», — говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Также патриарх Кирилл отметил заботу политика о социально-экономическом развитии России. Также он пожелал Путину сил и бодрости духа, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Путина в субботу уже состоялось несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравили российского лидера с днем рождения.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.

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