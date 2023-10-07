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Посольство РФ не получало данных о пострадавших россиянах из-за обстрелов в Израиле

Посольство РФ в Израиле: информация о пострадавших россиянах отсутствует
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Информация о пострадавших гражданах России отсутствует в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило посольство РФ в Израиле в субботу, 7 октября.

«Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало. Консульский отдел посольства России находится в контакте с компетентными израильскими службами», — говорится в сообщении диппредставительства.

В российском посольстве призвали местных жителей соблюдать указания Командования тыла Израиля и оставаться в безопасных местах, а также не покидать укрытия до уведомления официальных лиц.

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Утром 7 октября сигналы воздушной тревоги прозвучали в Израиле. В центральной части страны ввели особое положение на фоне проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы, а также массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Министр обороны Израиля Йоав Галант в связи с ударами также распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной палестинскими боевиками войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Комментируя ситуацию, политолог, военный эксперт Юрий Светов в интервью «Известиям» отметил, что в сложившихся реалиях угроза войны на Ближнем востоке очень реальна. Он также напомнил, что организация ХАМАС признана террористической США и рядом других государств, однако часть европейских стран не признает ее таковой и может оказывать ей помощь и поддержку.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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