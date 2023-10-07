Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Хлопок прозвучал в Люберцах на месте осмотра подозрительной Audi
Происшествия
В Люберцах оцепили территорию в одном из районов из-за подозрительной Audi
Мир
В США предложили Польше отдать Украине свои Patriot в обмен на «Железный купол»
Мир
Нацгвардию Украины обвинили в махинациях при закупке зимней формы на $5,3 млн
Мир
Посол Антонов назвал высылку дипломатов РФ из США местью Вашингтона
Интернет и технологии
В США на орбиту запустили ракету с прототипами спутников Amazon
Общество
В Шебекино часть автобусных остановок оборудуют блоками для защиты от обстрелов
Мир
Bloomberg сообщило о произошедшем дипскандале на саммите в Гранаде из-за миграции
Мир
Захарова прокомментировала слова главы ЕК о принятии в Евросоюз на основании заслуг
Общество
В России проиндексируют тариф на перевозку в плацкартах и общих вагонах
Происшествия
Средства ПВО малого ракетного катера ЧФ уничтожили беспилотник ВСУ около Крыма
Спорт
СКА обыграл ЦСКА на выезде в матче КХЛ
Мир
С мэрии города Вьен сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
Мир
Орбан указал на несправедливое отсутствие у Грузии статуса кандидата в ЕС
Сюжет:

В США предложили Польше отдать Украине свои Patriot в обмен на «Железный купол»

Politico: сенатор США предложил Польше отдать Киеву Patriot в обмен на «Железный купол»
0
Фото: Commons.wikimedia.org/Sgt. Alexandra Shea
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский сенатор Крис Ван Холлен предложил направить Польше системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», чтобы она, в обмен на это, отдала свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщило издание Politico.

«Он [Крис Ван Холлен] обдумывает трехсторонний обмен, в рамках которого Польша, союзник по НАТО, получит американские системы «Железный купол» и отправит часть своих собственных средств ПВО на Украину», — говорится в материале.

Сенатор озвучил идею на закрытом брифинге в верхней палате конгресса. Как сообщает издание, реакция представителей Пентагона пока неизвестна. Предложение было заявлено в связи с поиском США альтернативных способов оказывать военную поддержку Украине, пока в конгрессе политический кризис. Так, например, еще одним способом может стать выделение грантов и кредитов.

«Команда Байдена рассматривает возможность использования иностранного военного финансирования — программы, проводимой государственным департаментом, которая предоставляет гранты или кредиты для помощи странам-партнерам в закупке оружия и оборонной техники. Эти средства могут быть направлены прямо в Киев», — отмечается в статье.

Оказать задержку: главы МИД стран ЕС не согласовали помощь Киеву
Почему ЕС переживает критический момент и как это отразится на Украине

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что, если поставки западного вооружения Украине прекратятся, она продержится неделю. По его подсчетам, США производят 14 тыс. снарядов 155-го калибра, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день тратят до 5 тыс.

До этого, 4 октября, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности заявил, что на европейских складах практически закончились боеприпасы, которые страны Запада могли бы передать Украине, а вооружение отдается с уже полупустых складов. При этом 2 октября Вооруженные силы (ВС) США сообщили, что передали Украине около 1,1 млн конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

3 октября военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов предположил, что прекращение поставок исключено, но страны Запада планируют приостановить передачу вооружения из своих запасов. Однако в этот же день военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин выразил сомнение по поводу того, что Запад уменьшит поставки вооружения на Украину из-за истощения своих запасов. При этом, по мнению эксперта, задача США — как можно дольше затянуть конфликт на Украине, чтобы разорять Россию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023