В США предложили Польше отдать Украине свои Patriot в обмен на «Железный купол»

Американский сенатор Крис Ван Холлен предложил направить Польше системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», чтобы она, в обмен на это, отдала свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Украине. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщило издание Politico.

«Он [Крис Ван Холлен] обдумывает трехсторонний обмен, в рамках которого Польша, союзник по НАТО, получит американские системы «Железный купол» и отправит часть своих собственных средств ПВО на Украину», — говорится в материале.

Сенатор озвучил идею на закрытом брифинге в верхней палате конгресса. Как сообщает издание, реакция представителей Пентагона пока неизвестна. Предложение было заявлено в связи с поиском США альтернативных способов оказывать военную поддержку Украине, пока в конгрессе политический кризис. Так, например, еще одним способом может стать выделение грантов и кредитов.

«Команда Байдена рассматривает возможность использования иностранного военного финансирования — программы, проводимой государственным департаментом, которая предоставляет гранты или кредиты для помощи странам-партнерам в закупке оружия и оборонной техники. Эти средства могут быть направлены прямо в Киев», — отмечается в статье.

Ранее, 5 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что, если поставки западного вооружения Украине прекратятся, она продержится неделю. По его подсчетам, США производят 14 тыс. снарядов 155-го калибра, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день тратят до 5 тыс.

До этого, 4 октября, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности заявил, что на европейских складах практически закончились боеприпасы, которые страны Запада могли бы передать Украине, а вооружение отдается с уже полупустых складов. При этом 2 октября Вооруженные силы (ВС) США сообщили, что передали Украине около 1,1 млн конфискованных у Ирана патронов для стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

3 октября военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов предположил, что прекращение поставок исключено, но страны Запада планируют приостановить передачу вооружения из своих запасов. Однако в этот же день военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин выразил сомнение по поводу того, что Запад уменьшит поставки вооружения на Украину из-за истощения своих запасов. При этом, по мнению эксперта, задача США — как можно дольше затянуть конфликт на Украине, чтобы разорять Россию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.