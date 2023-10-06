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Deutschland Kurier допустил участие СБУ в нападении на Хрупаллу

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Фото: Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
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Нападение на сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу могла совершить Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом 6 октября сообщил портал Deutschland Kurier.

«В западных разведывательных кругах ходят слухи, что украинская секретная служба СБУ могла стоять за предполагаемой атакой смертельной инъекцией на федерального представителя АдГ Тино Хрупаллу», — сообщило издание.

Опрошенные им эксперты в области разведки заявили, что не считают необоснованными подозрения в адрес спецслужб Украины. Так, бывший глава немецкой секретной службы заявил, что в крови политика не был обнаружен яд, а владеть веществами, которые нельзя обнаружить, могут только спецслужбы.

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Инцидент с лидером АдГ произошел вечером 4 октября в Ингольштадте. На Театральной площади проходил предвыборный митинг сторонников партии, и Хрупалла готовился обратиться к пришедшим с речью, когда почувствовал себя плохо. На место вызвали полицейских и медиков. Скорая помощь увезла политика на машине с синими маячками, однопартийцы считают инцидент нападением.

5 октября прокуратура Ингольштадта в ответ на запрос «Известий» сообщила о начале расследования обстоятельств инцидента на предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии». Дело ведется в отношении неизвестных лиц по подозрению в нанесении телесных повреждений.

В тот же день Хрупаллу выписали из больницы. Ему диагностировали ранение от укола, политик страдал от сильной боли и тошноты. Его состояние требовало наблюдения врачей в палате интенсивной терапии.

6 октября пресс-служба АдГ сообщила «Известиям», что обследование выявило у Хрупаллы заражение неизвестным веществом после того, как его укололи иглой во время нападения на митинге. Судебно-токсикологические экспертизы пока продолжаются.

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