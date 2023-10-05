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Прокуратура Ингольштадта раскрыла «Известиям» детали инцидента с главой партии АдГ

Генпрокуратура Ингольштадта: расследование инцидента с главой АдГ Хрупаллой продолжается
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Фото: Global Look Press/dpa/Carsten Koall
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Прокуратура города Ингольштадт в Баварии начала расследование обстоятельств инцидента на предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), когда пострадал лидер политической силы Тино Хруппала. Об этом 5 октября ведомство сообщило в ответ на запрос «Известий».

После того, как Хрупалле была оказана медицинская помощь, прокуратура Ингольштадта возбудила расследование в отношении неизвестных лиц по подозрению в нанесении телесных повреждений. По итогам первоначальных расследований полиции и прокуратуры стало известно, что на мероприятии несколько человек сделали селфи с политиком. Во время фотографирования произошел легкий физический контакт.

«В настоящее время нет никаких доказательств того, что к господину Хрупалле приближались или нападали. Вскоре после этого, по дороге на сцену, политик почувствовал боль в плече. Из-за дальнейших проблем со здоровьем он был доставлен в клинику Ингольштадта для оказания медицинской помощи», — говорится в ответе прокуратуры Ингольштадта.

У политика на плече обнаружили покраснение или припухлость, проведенные обследования не установили нарушений здоровья пациента.

«На данный момент в качестве свидетелей допрошены господин Хрупалла, его телохранители, женщина, работавшая официантом на мероприятии, и другие участники мероприятия», — уточнили в надзорном органе.

Расследование продолжается, взяты образцы крови политика, исследована его одежда, в которой он был на мероприятии.

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Полицейские просмотрят фотографии, загруженные на платформу загрузки участниками мероприятия, подчеркнули в прокуратуре.

Вечером 4 октября в Ингольштадте на Театральной площади проходил предвыборный митинг сторонников партии АдГ. Хрупалла готовился обратиться к пришедшим с речью, когда почувствовал себя плохо. На место вызвали полицейских и медиков. Скорая увезла политика на машине, однопартийцы политика считают инцидент нападением.

Очевидцы инцидента сообщили, что полиция задержала двух свидетелей и увезла на допрос. Позже в офисе партии газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявили, что Хрупалла находится под наблюдением врачей.

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