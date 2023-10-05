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Лидера партии АдГ выписали из больницы после нападения на митинге

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу, которого накануне увезли на скорой с предвыборного митинга в городе Ингольштадте (федеральная земля Бавария), выписали из больницы. Об этом 5 октября сообщили в офисе партии.

«Врачами было диагностировано ранение от укола. Господин Хрупалла также страдал от сильной боли и тошноты. Он при этом оставался на связи, но его состояние требовало наблюдения врачей в палате интенсивной терапии», — говорится в сообщении.

Хрупалла теперь может покинуть Ингольштадт для дальнейшего лечения, отметили в партийном офисе, добавив, что все, ранее запланированные предвыборные мероприятия с участием главы АдГ, были отменены.

Полиция и прокуратура расследуют инцидент в контексте нанесения политику телесных повреждений неизвестными лицами.

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Ранее в этот день прокуратура Ингольштадта в ответ на запрос «Известий» сообщила о начале расследования обстоятельств инцидента на предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии». Дело ведется в отношении неизвестных лиц по подозрению в нанесении телесных повреждений. Доказательств того, что к господину Хрупалле приближались или нападали обнаружено не было. Но на его плече нашли припухлость, похожую на след от укола.

Инцидент с лидером АдГ произошел вечером 4 октября в Ингольштадте. На Театральной площади проходил предвыборный митинг сторонников партии и Хрупалла готовился обратиться к пришедшим с речью, когда почувствовал себя плохо. На место вызвали полицейских и медиков. Скорая помощь увезла политика на машине с синими маячками, однопартийцы считают инцидент нападением.

Очевидцы сообщали, что на месте происшествия полиция задержала двух свидетелей и увезла на допрос, а полиция Баварии обратилась к свидетелям и очевидцам инцидента на Театральной площади Ингольштадта с призывом поделиться фото-, аудио- и видеоматериалами для помощи расследованию.

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