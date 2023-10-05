У лидера партии «АдГ» обнаружили след от укола после нападения
У сопредседателя немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллы обнаружили след от укола. Об этом 5 октября сообщила «Известиям» пресс-служба политсилы.
«Тино Хрупалла находится в реанимации. Есть факт укола. Все сегодняшние встречи отменены», — говорится в сообщении.
Политик находится в одной из больниц Ингольштадта в Баварии. Полиция продолжает расследование.
4 октября на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошел инцидент с Хрупаллой. Ему стало плохо, после чего он был госпитализирован без каких-либо подробностей о состоянии или причинах его нездоровья.
Депутат комитета по обороне в бундестаге от АдГ Ян Нольте сообщил «Известиям», что, причиной недомогания Хрупаллы мог стать анафилактический шок после введения из шприца неизвестного вещества в плечо. Он добавил, что антиправительственная риторика главы АдГ многих раздражала.
5 октября очевидцы сообщили, что полиция задержала двух свидетелей инцидента, их увезли на допрос. Правоохранители не дали официальных комментариев по этому поводу и лишь попросили предоставить материалы, записанные в момент происшествия.