Врачи выявили у лидера АдГ заражение неизвестным веществом после нападения

Обследование выявило у лидера партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллы заражение неизвестным веществом после того, как его укололи иглой во время нападения на митинге. Об этом 6 октября сообщили «Известиям» в пресс-службе политической силы.

«После получения письма от врача клиники Ингольштадта можем подтвердить, что обследование выявило, что Тино Хрупалла получил «укол иглой в правое плечо». Таким образом, произошло внутримышечное заражение пока неизвестным веществом», — говорится в сообщении.

Продолжаются судебно-токсикологические экспертизы.

Также в АдГ уточнили, что в конце сентября была получена информация о готовящемся нападении на предпринимателя, сопредседателя АдГ Элис Вайдель. На основании этого 23 сентября полиция вывезла ее из квартиры в Швейцарии в безопасное место.

25 сентября Вайдель отправилась в Берлин, чтобы выполнить свои обязанности как член парламента и лидер парламентской группы партии во время сессионной недели бундестага. После недели заседаний из-за тяжелого морального состояния политик с семьей полетела на Майорку, чтобы прийти в себя.

«При этом она последовала совету быть дома как можно реже», — добавили в партии.

На текущей неделе Вайдель отменила запланированные встречи, чтобы не ставить под угрозу проводимое расследование.

Хрупаллу выписали из больницы накануне, он может покинуть Ингольштадт для дальнейшего лечения. Все ранее запланированные предвыборные мероприятия с участием главы АдГ были отменены.

Также в четверг прокуратура Ингольштадта в ответ на запрос «Известий» сообщила о начале расследования обстоятельств инцидента на предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии». Дело ведется в отношении неизвестных лиц по подозрению в нанесении телесных повреждений.

Инцидент с лидером АдГ произошел вечером 4 октября в Ингольштадте. На Театральной площади проходил предвыборный митинг сторонников партии, и Хрупалла готовился обратиться к пришедшим с речью, когда почувствовал себя плохо. На место вызвали полицейских и медиков. Скорая помощь увезла политика на машине с синими маячками, однопартийцы считают инцидент нападением.