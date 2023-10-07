Россияне назвали предпочтительные города для проживания на пенсии

Эксперты «БЕСТ-Новострой» провели опрос среди жителей РФ, чтобы узнать, где они предпочли бы приобрести квартиру в новостройке для жизни на пенсии или при условии полностью удаленной работы. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 7 октября.

Проживание на пенсии или полностью на удаленной работе в Краснодарском крае было бы предпочтительно для 41% опрошенных. Среди аргументов, которые привели желающие приобрести там жилье, основными являются теплый климат и близость к морю. Также около половины опрошенных отметили, что такую квартиру они бы могли сдавать, например, в высокий сезон — при условии, что она находится на побережье, а данный объект не единственный в собственности.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в Краснодарском крае сейчас на первичном рынке экспонируется порядка 69 тыс. лотов общей площадью около 3,33 млн м. Средняя цена квадратного метра по региону — около 253,5 тыс. рублей. При этом ценообразование сильно варьирует: например, в Большом Сочи средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке существенно выше средней по региону.

На втором месте по востребованности — Московская область. Здесь приобрели бы квартиру для жизни на пенсии или для полностью удаленной работы 29% респондентов. Среди основных факторов выбора отмечены: близость к Москве, где сосредоточена хорошая медицинская и прочая инфраструктура, более низкий ценник, чем в столице, активное развитие агломерации, которое дает больше возможностей для насыщенной жизни. Интересно, что далеко не все опрошенные предпочли бы жить в ближнем поясе столицы — около трети сообщили, что им нравятся Коломна, Звенигород, Подольск и Серпухов.

По данным bnMAP.pro, в Подмосковье сейчас объем предложения на первичном рынке составляет около 37,9 тыс. лотов, а средняя стоимость метра — около 181 тыс. рублей.

На третьем месте по интересу к приобретению жилья для жизни на пенсии или на полной удаленке — Калининградская область. Около 13% респондентов хотели бы поселиться там: людей привлекает мягкий климат, близость моря, общий спокойный ритм жизни.

В bnMAP.pro подсчитали, что в Калининградской области на экспозиции находится около 7,4 тыс. лотов со средней стоимостью метра около 134,6 тыс. рублей. Однако, как и в Краснодарском крае, ценообразование на побережье Балтийского моря сильно отличается от «сухопутной» части области — в городах на море средняя стоимость метра существенно выше.

Москва не вошла в тройку лидеров — лишь около 9% респондентов на пенсии или на дистанционной работе хотели бы жить в столице. Среди факторов, привлекающих покупателей этой категории, — лучший в стране уровень развития городской среды и инфраструктуры, доступные развлечения, программы властей специально для пенсионеров. Главный фактор, который останавливает данную категорию потенциальных покупателей, — цена: по итогам сентября, по данным bnMAP.pro, средняя стоимость метра в столице — 440,8 тыс. рублей.

Еще меньше респондентов, всего 6%, хотели бы жить на пенсии в Санкт-Петербурге. Главный привлекающий фактор — статус культурной столицы, большое количество музеев и общая красота города.

5 октября Аналитики «Домклик» от Сбербанка рассказали «Известиям», что самая низкая стоимость 1 кв. м на первичном рынке зафиксирована в Республике Ингушетия — 53,2 тыс. рублей. В этом же регионе минимальные цены и на вторичное жилье: 1 кв. м стоит в среднем 26,0 тыс. рублей.

В числе регионов России с самыми низкими ценами на новостройки также Кабардино-Балкарская Республика (63,4 тыс. рублей), Республика Калмыкия (65,7 тыс. рублей), Оренбургская область (66,4 тыс. рублей), Смоленская область (67,3 тыс. рублей) и Псковская область (68,0 тыс. рублей). Для сравнения, медианное значение стоимости 1 кв. м. по стране выше почти в два раза — около 137 тыс. рублей.