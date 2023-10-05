Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Армении выразил разочарование заявлениями делегации ООН по Карабаху
Мир
На Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ВСУ
Армия
Российские мотострелки выдавили ВФУ из занимаемого ими поселка
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Происшествия
В Белгородской области системы ПВО сбили шесть беспилотников
Мир
ЦПВС заявил о подготовке террористами в Сирии провокации против сил РФ
Мир
Адвокаты Трампа подали ходатайство о прекращении дела из-за его «абсолютного иммунитета»
Мир
Лидера партии АдГ выписали из больницы после нападения на митинге
Мир
Пентагон подтвердил, что самолет США сбил турецкий БПЛА в Сирии
Экономика
Зампред комитета Госдумы заявил об устойчивости макроэкономики РФ
Мир
Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
Происшествия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Происшествия
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом пострадало пять человек
Происшествия
В Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний ребенок

Названы регионы с самым дешевым жильем по итогам сентября

Исследование: самое дешевое жилье по итогам сентября оказалось в Ингушетии
0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аналитики «Домклик» от Сбербанка проанализировали данные о заключенных ипотечных сделках в сентябре 2023 года и назвали регионы России с наименьшей стоимостью жилья. Результаты появились в распоряжении «Известий» 5 октября.

Эксперты выяснили, что самая низкая стоимость 1 кв. м на первичном рынке зафиксирована в Республике Ингушетия — 53,2 тыс. рублей. В этом же регионе минимальные цены и на вторичное жилье: 1 кв. м стоит в среднем 26,0 тыс. рублей.

В числе регионов России с самыми низкими ценами на новостройки также Кабардино-Балкарская Республика (63,4 тыс. рублей), Республика Калмыкия (65,7 тыс. рублей), Оренбургская область (66,4 тыс. рублей), Смоленская область (67,3 тыс. рублей) и Псковская область (68,0 тыс. рублей). Для сравнения, медианное значение стоимости 1 кв. м. по стране выше почти в два раза — около 137 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что абсолютными лидерами по ценам на новостройки в сентябре стали Москва (287,2 тыс.), Санкт-Петербург (198,9 тыс.) и Московская область (172,7 тыс.). Высокая стоимость также отмечается в Ямало-Ненецком автономного округе (170,2 тыс.), Сахалинской области (167,6 тыс.) и Республике Саха (165,6 тыс.).

Минимальная стоимость вторичного жилья помимо Республики Ингушетия также в Чеченской Республике (41,9 тыс. рублей за 1 кв. м), Смоленской области (57,4 тыс.), Оренбургской области (58,4 тыс.) и Курганской области (60,2 тыс.).

Самые высокие цены на вторичное жилье предсказуемо в Москве (267,7 тыс.), Санкт-Петербурге (175,7 тыс.) и Севастополе (151,2 тыс. рублей).

Отрицательный рост: когда ждать скидок на вторичное жилье
Эксперты предрекают стагнацию и увеличение дисконта

1 октября в федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что за прошедший месяц в части крупных городов России средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья выросла более чем на 3%.

Максимальный месячный рост средней стоимости 1 кв. м вторичного жилья среди городов-миллионников зафиксирован в Красноярске (+3,4%), Омске и Челябинске (+3,3%), Перми (+3,2%), Краснодаре и Волгограде (+3%), Казани и Москве (+2,8%), Екатеринбурге (+2,4%) и Нижнем Новгороде (+2,1%).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023