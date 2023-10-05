Названы регионы с самым дешевым жильем по итогам сентября

Аналитики «Домклик» от Сбербанка проанализировали данные о заключенных ипотечных сделках в сентябре 2023 года и назвали регионы России с наименьшей стоимостью жилья. Результаты появились в распоряжении «Известий» 5 октября.

Эксперты выяснили, что самая низкая стоимость 1 кв. м на первичном рынке зафиксирована в Республике Ингушетия — 53,2 тыс. рублей. В этом же регионе минимальные цены и на вторичное жилье: 1 кв. м стоит в среднем 26,0 тыс. рублей.

В числе регионов России с самыми низкими ценами на новостройки также Кабардино-Балкарская Республика (63,4 тыс. рублей), Республика Калмыкия (65,7 тыс. рублей), Оренбургская область (66,4 тыс. рублей), Смоленская область (67,3 тыс. рублей) и Псковская область (68,0 тыс. рублей). Для сравнения, медианное значение стоимости 1 кв. м. по стране выше почти в два раза — около 137 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что абсолютными лидерами по ценам на новостройки в сентябре стали Москва (287,2 тыс.), Санкт-Петербург (198,9 тыс.) и Московская область (172,7 тыс.). Высокая стоимость также отмечается в Ямало-Ненецком автономного округе (170,2 тыс.), Сахалинской области (167,6 тыс.) и Республике Саха (165,6 тыс.).

Минимальная стоимость вторичного жилья помимо Республики Ингушетия также в Чеченской Республике (41,9 тыс. рублей за 1 кв. м), Смоленской области (57,4 тыс.), Оренбургской области (58,4 тыс.) и Курганской области (60,2 тыс.).

Самые высокие цены на вторичное жилье предсказуемо в Москве (267,7 тыс.), Санкт-Петербурге (175,7 тыс.) и Севастополе (151,2 тыс. рублей).

1 октября в федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что за прошедший месяц в части крупных городов России средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья выросла более чем на 3%.

Максимальный месячный рост средней стоимости 1 кв. м вторичного жилья среди городов-миллионников зафиксирован в Красноярске (+3,4%), Омске и Челябинске (+3,3%), Перми (+3,2%), Краснодаре и Волгограде (+3%), Казани и Москве (+2,8%), Екатеринбурге (+2,4%) и Нижнем Новгороде (+2,1%).