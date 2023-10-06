Посол Кипра был вызван в МИД РФ

Посол Кипра в пятницу, 6 октября, был вызван в Министерство иностранных дел России.

«Кипрский посол вызван в МИД в связи с силовым задержанием на Кипре корреспондента «Российской газеты» [Александра] Гасюка», — цитирует ТАСС свой источник.

Кипрос Йоргаллис проследовал в здание без комментариев для прессы.

Журналисты отмечают, что Гасюка задержали 5 октября в 11:45 мск в столице Кипра Никосии. Во время задержания он был в автомобиле у дома, где живет со своей семьей. Отмечается, что Гасюку при задержании повредили руку. На данный момент он находится в госпитале.

Ранее, 3 октября, посла Молдавии вызвали в МИД РФ, где ему выразили протест в связи с давлением на русскоязычные СМИ. Дипломаты подчеркнули, что очередным проявлением давления стало решение о высылке из страны руководителя информагентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова. В качестве ответной меры на действия Молдавии МИД закрыл въезд в Россию определенным лицам, которые имеют непосредственное отношение к ограничению свободы слова и прав российских журналистов в республике, а также занимающимся разжиганием антироссийских настроений.

Это не первое задержание российского журналиста за рубежом. До этого, 5 января, в Латвии был задержан шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем. Латвийский суд принял решение избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Журналист уже был переведен в рижскую центральную тюрьму. Касема подозревали в нарушении экономических санкций Европейского союза (ЕС) против России и о шпионаже. Отмечается, что по второй статье задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание Касема местью диктаторских режимов за его принципиальность.