Захарова назвала задержание журналиста «Sputnik Литва» местью за правду

Задержание в Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема — месть диктаторских режимов за его принципиальность. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале в четверг, 5 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Полгода назад Марат Касем рассказывал, как его преследуют власти прибалтийских стран за профессиональную деятельность. Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность», — написала она.

О задержании Касема спецслужбами Латвии в Риге стало известно ранее в этот же день. Отмечалось, что латвийский суд принял решение избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Журналист уже был переведен в рижскую центральную тюрьму.

По информации «Sputnik Ближнее зарубежье», в деле Касема речь идет о нарушении экономических санкций Европейского союза (ЕС) против России и о шпионаже. Отмечается, что по второй статье задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

Касем — латвийский гражданин, на протяжении нескольких лет журналист проживает и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». В конце прошлого года Касем прибыл в Латвию по семейным делам.