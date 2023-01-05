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Захарова назвала задержание журналиста «Sputnik Литва» местью за правду

Захарова назвала задержание шеф-редактора «Sputnik Литва» местью диктаторов за правду
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Задержание в Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема — месть диктаторских режимов за его принципиальность. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале в четверг, 5 января, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Полгода назад Марат Касем рассказывал, как его преследуют власти прибалтийских стран за профессиональную деятельность. Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность», — написала она.

О задержании Касема спецслужбами Латвии в Риге стало известно ранее в этот же день. Отмечалось, что латвийский суд принял решение избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Журналист уже был переведен в рижскую центральную тюрьму.

По информации «Sputnik Ближнее зарубежье», в деле Касема речь идет о нарушении экономических санкций Европейского союза (ЕС) против России и о шпионаже. Отмечается, что по второй статье задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

Касем — латвийский гражданин, на протяжении нескольких лет журналист проживает и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». В конце прошлого года Касем прибыл в Латвию по семейным делам.

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