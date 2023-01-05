В Риге задержали шеф-редактора «Sputnik Литва»

В Риге задержан шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем.

«Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем задержан спецслужбами Латвии в Риге. 5 января прошло заседание суда <…>, суд принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Сегодня журналист уже был переведен в рижскую центральную тюрьму», — сказано в сообщении канала.

Адвокат Имма Янсоне, которая будет защищать Касема, материалы дела пока не получила. На обжалование решения суда по мере пресечения по закону есть 10 дней.

По информации «Sputnik Ближнее зарубежье», в деле Касема речь идет о якобы нарушении экономических санкций Европейского союза (ЕС) против России и о шпионаже. Отмечается, что по второй статье задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что детали случившегося выясняются на данный момент.

«Полгода назад Марат Касем рассказывал, как его преследуют власти прибалтийских стран за профессиональную деятельность. Сейчас он арестован. Это месть диктаторских режимов за его свободу, за его правду, за его принципиальность», — высказалась она в своем Telegram-канале.

Касем — латвийский гражданин, на протяжении нескольких лет журналист проживает в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». 30 декабря 2022 года Касем прибыл в Латвию по семейным делам.

Журналисты и российские СМИ давно подвергаются преследованиям в странах Прибалтики. еще в феврале 2021 года Россия призвала ОБСЕ дать оценку притеснению русскоязычных СМИ в этих государствах, отметив, что Москва продолжит отстаивать интересы русскоязычных журналистов в ОБСЕ, так как в России не приемлют разделение прессы на «правильную» и «неправильную».