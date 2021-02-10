Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Более 790 тыс. школьников зарегистрировались на ЕГЭ и выпускные экзамены
Общество
В Москве задержаны организаторы и участники «Свидетелей Иеговы»
Мир
Эксперт ВОЗ призвал не доверять данным разведки США о коронавирусе
Общество
Более 105,2 млн тестов на коронавирус провели в России
Общество
В правительстве назвали защиту русского языка приоритетом МИД России
Общество
Минобрнауки проверит зарплаты ученых во всех подведомственных организациях
Наука
Разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей» для полетов к Луне приостановили
Общество
В Думе не поддержали идею о выходном 1 сентября для родителей первоклассников
Культура
Труппе «Гоголь-центра» 10 февраля представят нового худрука

Россия призвала ОБСЕ дать оценку притеснению русскоязычных СМИ в Прибалтике

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия призвала ОБСЕ дать оценку притеснению русскоязычных СМИ в прибалтийских странах. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

Он подчеркнул, что Москва продолжит отстаивать интересы русскоязычных журналистов в ОБСЕ, так как в России не приемлют разделение прессы на «правильную» и «неправильную».

Тишина в эфире: как в Латвии воюют с российским телевидением
Крупнейший оператор отказался транслировать пять российских каналов

«Мы рассказали госпоже Терезе Рибейру (представитель ОБСЕ по СМИ. — Ред.) и про притеснения российских журналистов в других государствах ОБСЕ, до сих пор считающих себя «образцами демократии». Она согласилась, что необходимо придерживаться равноудаленного подхода и подтвердила, что защита прессы остается приоритетом ее работы. Надеемся, это не пустые слова», — отметил Лукашевич в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что в ходе разговора акцент был сделан на давление на прессу со стороны властей в Риге, Таллине и Вильнюсе, что можно расценить как грубое нарушение международных обязательств по свободе СМИ.

Представитель РФ в ОБСЕ подчеркнул, что опыт общения можно охарактеризовать как позитивный.

Кроме того, российские дипломаты также обращают внимание на усиление цензуры мирового информационного пространства и сетевых ресурсов со стороны Google, Twitter и Facebook. Как указал Лукашевич, удаление и блокировка российского контента вызывает обеспокоенность.

Ранее в феврале национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что ЕС надо задуматься над введением санкций против Риги, которая блокировкой российских телеканалов нарушает свободу слова и международные правовые основы.

Также NEPLP запретил ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» в Латвии на один год — с 15 февраля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021