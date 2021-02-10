Россия призвала ОБСЕ дать оценку притеснению русскоязычных СМИ в Прибалтике

Россия призвала ОБСЕ дать оценку притеснению русскоязычных СМИ в прибалтийских странах. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

Он подчеркнул, что Москва продолжит отстаивать интересы русскоязычных журналистов в ОБСЕ, так как в России не приемлют разделение прессы на «правильную» и «неправильную».

«Мы рассказали госпоже Терезе Рибейру (представитель ОБСЕ по СМИ. — Ред.) и про притеснения российских журналистов в других государствах ОБСЕ, до сих пор считающих себя «образцами демократии». Она согласилась, что необходимо придерживаться равноудаленного подхода и подтвердила, что защита прессы остается приоритетом ее работы. Надеемся, это не пустые слова», — отметил Лукашевич в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что в ходе разговора акцент был сделан на давление на прессу со стороны властей в Риге, Таллине и Вильнюсе, что можно расценить как грубое нарушение международных обязательств по свободе СМИ.

Представитель РФ в ОБСЕ подчеркнул, что опыт общения можно охарактеризовать как позитивный.

Кроме того, российские дипломаты также обращают внимание на усиление цензуры мирового информационного пространства и сетевых ресурсов со стороны Google, Twitter и Facebook. Как указал Лукашевич, удаление и блокировка российского контента вызывает обеспокоенность.

Ранее в феврале национальный совет Латвии по электронным СМИ сообщил о запрете в стране ретрансляции 16 телеканалов, которые вещают на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «Известиям», что ЕС надо задуматься над введением санкций против Риги, которая блокировкой российских телеканалов нарушает свободу слова и международные правовые основы.

Также NEPLP запретил ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» в Латвии на один год — с 15 февраля.