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Путин заявил о способности РФ решить все экономические задачи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Президент России Владимир Путин в четверг, 5 октября, заявил, что Россия справляется и в будущем справится с решением задач в экономике.

Он объяснил, что в стране профицитный бюджет.

«У нас за III квартал текущего года был профицит свыше 660 млрд рублей. Это первое, а второе — в конечном итоге по результатам года будет определенный дефицит, и это в районе 1%», — сказал он.

По словам президента РФ, в стране естественным образом началась структурная перестройка экономики. Он также признал, что нефтегазовые доходы государства упали, однако ненефтегазовые, в том числе сталелитейная промышленность, оптика, электроника, перестроенная логистика, выросли на 43%.

«В целом у нас стабильная и устойчивая ситуация. Мы преодолели все проблемы, которые возникли после введения в отношении нас санкций, и начали следующий этап развития на новой базе, что чрезвычайно важно. Нам очень важно этот тренд сохранить, не упустить», — сказал он.

Кроме того, Путин отметил, что реальные доходы населения в России выросли больше чем на 12%.

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22 августа российский лидер отметил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности, несмотря на пессимистические прогнозы. Путин назвал этот показатель важнейшим для страны. Помимо этого, он подчеркнул, что несколько месяцев прошлого года были крайне тяжелыми для предпринимателей и компаний.

15 августа стало известно, что Россия вошла в число стран с наибольшим приростом богатства, согласно докладу швейцарского банка UBS. Отмечалось, что государство смогло увеличить свое состояние на $600 млрд.

В тот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал экономику России устойчивой, так как сейчас наблюдается активный рост ненефтегазовых доходов в бюджет. Он также призвал Федеральную налоговую службу (ФНС) активно следить за данными статьями поступлений.

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