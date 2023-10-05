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Назван победитель конкурса «Учитель года — 2023»

Конкурс «Учитель года — 2023» выиграл преподаватель русского языка Олег Янковский
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Фото: vk.com/teacherofrussia
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Победителем конкурса «Учитель года — 2023» стал преподаватель русского языка и литературы Олег Янковский. Об этом объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на торжественной церемонии в четверг, 5 октября.

Янковский преподает в общеобразовательной школе при посольстве РФ в Иране.

Призерами конкурса стали учитель физкультуры из Луганской Народной Республики (ЛНР) Антон Кандауров, учитель математики из Татарстана Арман Костанян, учитель английского языка из Чечни Бэлла Яндиева и учитель физики из Белгородской области Михаил Ладных.

Победитель получит «Большого хрустального пеликана» и премию в размере 1 млн рублей, призеры — 500 тыс. рублей

Награждение состоится 5 октября в Кремлевском дворце в ходе концерта, посвященного Дню учителя.

Данный конкурс проводится в 34-й раз. В 2023 году заключительный этап состязания прошел в Московской области. «Учитель года» проводится среди преподавателей общеобразовательных школ и лицеев. Каждый год его участниками становятся более 100 тыс. учителей. Он направлен на выявление, поддержку и поощрение талантливых педагогов, а также распространение их опыта.

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Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин поздравил всех преподавателей, наставников и педагогов с их профессиональным праздником и пожелал им успехов в карьере и личной жизни.

Накануне Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года» заявил, что нужно уделить особое внимание системе образования в новых регионах России. Он указал на то, что нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать всё для того, чтобы «и школьники, и учителя чувствовали себя частью единого образовательного пространства нашей страны».

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