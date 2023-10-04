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Путин призвал уделить особое внимание системе образования в новых регионах РФ

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Нужно уделить особое внимание системе образования в новых регионах России, заявил 4 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года».

«Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна. Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать всё для того, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны», — указал глава государства.

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Ранее в этот же день лидер России поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и назвал их профессию миссией. Путин отметил, что профессиональный праздник наступит уже 5 октября. Президент поблагодарил учителей за их труд и пожелал педагогам успехов в их карьере и личной жизни.

Также выступая на пленарном заседании Международной олимпиады по финансовой безопасности Путин заявил, что процесс построения многополярного миропорядка, более честного и справедливого, неизбежен и исторически необходим.

По его словам, мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансовой экономической модели, целью которой является загнать в долговую кабалу, превратить в экономические колонии и лишить ресурсов для развития целые регионы планеты.

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